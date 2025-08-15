Wolves x Manchester City pelo Inglês: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

O Manchester City irá realizar sua estreia oficial na temporada neste sábado, quando enfrenta o Wolves pela primeira rodada da Premier League. O duelo está marcado para as 13h30 (de Brasília), no Molineux Stadium.

Onde assistir Wolves x Manchester City ao vivo?

A partida terá transmissão do Disney+.

Como o Wolves chega ao confronto?

Durante a pré-temporada, o Wolves realizou cinco amistosos contra Santa Clara, Stoke City, Lens, Girona e Celta de Vigo. A equipe inglesa conseguiu um empate diante do Stoke City e acabou derrotada em todos os outros duelos. Entre seus reforços para esta temporada, se destaca o atacante John Arias, ex-Fluminense.

Como o Manchester City chega ao confronto?

Com a disputa do Mundial de Clubes, o Manchester City teve sua pré-temporada encurtada e disputou apenas um amistoso, em que bateu o Palermo por 3 a 0. Reijnders, Cherki e Ait Nouri são as principais novidades do elenco de Pep Guardiola para a temporada.

Histórico de confronto entre Wolves x Manchester City

Na história, são 131 confrontos entre as equipes, com 56 triunfos do Manchester City e 49 do Wolves, além de 26 empates.

Prováveis escalações

Provável escalação Wolves

José Sá; Doherty, Agbadou e Toti; Hoever, João Gomes, André e Wolfe; Fer López, Strand Larsen e Jhon Arias



Técnico: Vitor Pereira

Provável escalação Manchester City

Ederson; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e Aït-Nouri; Nico González, Reijnders e Gündogan; Foden, Haaland e Marmoush



Técnico: Pep Guardiola

Arbitragem de Wolves x Manchester City

Chris Kavanagh será o árbitro do confronto, enquanto Stuart Attwell comandará o VAR.

Próximo jogo do Wolves

O Wolves volta a campo no próximo sábado (23), pela Premier League. A equipe visita o Bournemouth no Vitality Stadium, às 11h (de Brasília).

Próximo jogo do Manchester City

Também pelo Campeonato Inglês, o Manchester City já terá o seu primeiro duelo contra outro time do Big 6. Os comandados de Pep Guardiola recebem o Tottenham no Etihad Stadium, também no próximo sábado, às 8h30.

Ficha técnica

Jogo: Wolves x Manchester City



Horário: 13h30 (de Brasília)



Campeonato: 1ª rodada da Premier League



Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton



Onde Assistir: Disney+