Wolves lança terceiro uniforme inspirado no Brasil

Às vésperas do início do Campeonato Inglês, o Wolverhampton Wanderers lançou o terceiro uniforme para a temporada. Intitulada 'Unleash the Lobos' (Liberte os Lobos), a nova camisa é uma homenagem aos brasileiros, projetada em colaboração com Ben Mortimer, torcedor de longa data do Wolves, e com o contingente brasileiro de jogadores do clube.

O uniforme traz cores icônicas do Brasil, com uma estampa exclusiva que homenageia marcos históricos e momentos culturais do país. Vibrante e ousado, o uniforme é dedicado, também, aos jogadores brasileiros do Wolves.

Atualmente, o Wolves conta com três jogadores brasileiros: o lateral direito Pedro Lima, e os volantes André e João Gomes.

Celebrate the vibrant spirit of Wolves and Brazil with the '25/26 Third Kit. ?? Created in collaboration with Wolves fan @mortimer_ben. Available online now. ? Wolves (@Wolves) August 15, 2025

Para a confecção do uniforme, Mortimer fez uma parceria com a SUDU para garantir que a voz e o sentimento dos torcedores fossem integrados ao design, juntamente com contribuições valiosas dos jogadores brasileiros.

"É uma imensa honra, como torcedor do Wolves desde sempre, contribuir para um uniforme que ficará para sempre gravado na história do clube. Testemunhar meus designs inspirando a equipe da SUDU e vê-los dar vida a esses conceitos, culminando em um feedback tão positivo dos jogadores, foi incrível. Além disso, poder criar minha própria série de camisetas para venda na loja do clube é realmente um sonho que se tornou realidade", disse Mortimer.

Fase do Wolves

Após brigar contra o rebaixamento na temporada passada, o Wolves busca melhorar neste ano. Nesta janela de transferências, a diretoria da equipe investiu e trouxe quatro reforços: Larsen, Fer López, Wolfe e o ex-Fluminense Jhon Arias.

O Wolves estreia no Campeonato Inglês neste sábado, às 13h30 (de Brasília), quando recebe o Manchester City, no Molineux Stadium.