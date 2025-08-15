Topo

Weverton iguala recorde de vitórias na história da Libertadores

Weverton igualou marca como um dos maiores vencedores da história do Palmeiras na Libertadores - Ettore Chiereguini/AGIF
Weverton igualou marca como um dos maiores vencedores da história do Palmeiras na Libertadores Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF
Do UOL, em São Paulo

15/08/2025 00h11

Goleiro do Palmeiras, Weverton se igualou a Fábio, do Fluminense, como jogador mais vencedor da história da Copa Libertadores. Ele chegou aos 63 triunfos após vitória palmeirense sobre o Universitario, do Peru.

O que aconteceu

Weverton tem 54 triunfos pelo Palmeiras e nove pelo Athletico-PR. Fábio tem o mesmo número por Fluminense e Cruzeiro.

O Palmeiras largou na frente no confronto contra o Universitario, nesta quinta-feira, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. No Estádio Monumental de Lima, no Peru, o Alviverde venceu por 4 a 0.

O triunfo, ademais, dá boa margem para o Palmeiras confirmar classificação às quartas de final. O Alviverde pode ser derrotado por até três gols de diferença e, ainda assim, avançar no torneio.

O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo. O vencedor do confronto enfrentará Libertad, do Paraguai, ou River Plate, da Argentina, nas quartas.

