Weverton iguala recorde de vitórias na história da Libertadores
Goleiro do Palmeiras, Weverton se igualou a Fábio, do Fluminense, como jogador mais vencedor da história da Copa Libertadores. Ele chegou aos 63 triunfos após vitória palmeirense sobre o Universitario, do Peru.
O que aconteceu
Weverton tem 54 triunfos pelo Palmeiras e nove pelo Athletico-PR. Fábio tem o mesmo número por Fluminense e Cruzeiro.
O Palmeiras largou na frente no confronto contra o Universitario, nesta quinta-feira, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. No Estádio Monumental de Lima, no Peru, o Alviverde venceu por 4 a 0.
O triunfo, ademais, dá boa margem para o Palmeiras confirmar classificação às quartas de final. O Alviverde pode ser derrotado por até três gols de diferença e, ainda assim, avançar no torneio.
O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo. O vencedor do confronto enfrentará Libertad, do Paraguai, ou River Plate, da Argentina, nas quartas.