Weverton atinge marca histórica na Libertadores em goleada do Palmeiras e pede pés no chão: "Nada definido"

A noite da última quinta-feira foi especial para o goleiro Weverton, que alcançou o topo da lista dos jogadores mais vitoriosos da história da Libertadores, ao lado do também goleiro Fábio, do Fluminense. O Palmeiras venceu o Universitario-PER, por 4 a 0, no Monumental de Lima, no jogo de ida das oitavas de final do torneio continental.

Além disso, o goleiro passou o duelo sem sofrer gols depois de quatro jogos. Agora, ele soma 63 vitórias em toda competição, sendo 54 pelo Palmeiras, pelo qual conquistou duas taças da Libertadores (2020 e 2021). O camisa 21, que é o jogador com mais partidas pelo clube (441) no elenco, celebrou a marca.

"É motivo de muita alegria e fruto de muito trabalho que fazemos todos os dias, faça chuva ou faça sol, tentando sempre me preparar bem para ajudar. Sabemos que a Libertadores é a competição mais importante no nosso continente, aquela que o torcedor mais gosta, e ter números tão expressivos é muito importante, levando em conta o quanto os adversários são duros e o quanto o jogo é totalmente diferente daquele que estamos acostumados a jogar no Campeonato Brasileiro. São jogos muito competitivos, muito duros", disse.

Depois da goleada fora de casa, o Palmeiras volta a enfrentar o Universitario na próxima quinta-feira, dia 21. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Apesar da larga vantagem obtida na ida, Weverton pediu pés no chão e disse que "não tem nada definido".

"Fico feliz de alcançar essa marca, de fazer tantos jogos e conquistar tantas vitórias. Isso mostra que estamos no caminho certo e demos um bom passo pensando já na classificação. Sabemos que não tem nada definido, os números são muito importantes, nos trazem muito orgulho, mas temos de pensar em vencer, em ganhar títulos, que esse é o nosso grande objetivo e do clube", seguiu.

Antes de pensar na Libertadores novamente, o Palmeiras entra em campo no domingo para enfrentar o Botafogo, pela 20ª rodada do Brasileirão. O duelo acontece às 20h30, no Estádio Nilton Santos. Na competição nacional, o Alviverde é o terceiro colocado, com 36 pontos.