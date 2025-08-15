Topo

'Volta o melhor Vitor Roque': avante do Palmeiras repercute na Espanha após gol na Libertadores

15/08/2025 10h05

Autor de um dos gols do Palmeiras na vitória sobre o Universitario por 4 a 0 na noite desta quinta-feira, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, Vitor Roque começa a recuperar sua forma ideal no Brasil. Depois do triunfo, a atuação do atacante repercutiu positivamente na Europa - de onde saiu marcado por passagens apagadas por Barcelona e Bétis.

O As, um dos principais periódicos esportivos da Espanha, destacou a "volta do melhor Vitor Roque". Além do gol marcado, o atacante sofreu o pênalti que abriu o marcador e deu uma assistência para Flaco López, tudo isso ainda no primeiro tempo.

"A tendência após o Mundial de Clubes foi bastante positiva para Vitor Roque. Embora não tenha atingido todo o seu potencial no torneio nos Estados Unidos, ele se recuperou ao retornar e teve várias atuações excepcionais. Depois, sofreu com a queda que o Palmeiras atravessava e, na Libertadores, mostrou sua melhor forma", escreveu o jornal.

Nesta temporada pelo Palmeiras, Vitor Roque já disputou 33 partidas, com seis gols marcados e uma assistência no período. Apesar da média baixa, o avante tem se mostrado decisivo no retorno do futebol brasileiro após o Mundial de Clubes. Além da partida diante do Universitario, foi crucial para os triunfos diante de Fluminense e Ceará, pelo Campeonato Brasileiro.

Das últimas nove partidas disputadas, foi titular de Abel Ferreira em oito. O treinador português, depois de pedir "paciência" com o artilheiro no início de sua passagem pelo Brasil, agora confia no camisa 9 para decidir jogos pelo Palmeiras. Nesse período, marcou três gols - metade dos anotados desde o início de sua passagem pelo novo clube.

"Foi bom ver os dois na frente (Flaco e Vitor Roque), é uma dupla jovem e com características diferentes. É mais uma opção que eu tenho, mas não quer dizer que vamos jogar sempre assim", disse o treinador depois da larga vitória que deixa o Palmeiras bem próximo das quartas da Libertadores.

O próximo duelo do Palmeiras com a equipe peruana acontece já na próxima quinta-feira, 21, no Allianz Parque. Antes, Abel Ferreira volta a sua preparação para o confronto com o Botafogo no Estádio Nilton Santos neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Na terceira posição, uma vitória pode aproximar o Palmeiras do líder Flamengo na briga pelo título.

