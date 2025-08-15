Volta do futebol europeu e brasileiros na Libertadores e Sul-Americana são atrações da ESPN

A grade da ESPN e da plataforma de streaming Disney + transmitirá os jogos de volta das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, além do início da temporada do futebol internacional, com a Premier League e a LaLiga começando neste fim de semana.

As emoções do mata-mata dos torneios de clubes da sul-americanos continuam a todo vapor. De 19 a 21 de agosto, a ESPN e o Disney+ exibem as partidas de cinco times brasileiros pelas oitavas de final da Libertadores e da Sudamericana.

O Fortaleza será o primeiro em campo, na terça-feira, às 19h (de Brasília), contra o Vélez. Na quarta, o confronto nacional Inter x Flamengo terá os holofotes às 21h30. Na quinta-feira, serão dois jogos: Godoy Cruz x Atlético-MG, às 19h, e Palmeiras x Universitario, às 21h30.

Já na Premier League, as principais partidas da rodada inicial serão no domingo, quando o Chelsea inicia sua trajetória, às 10h, contra o Crystal Palace. Logo em seguida, os fãs do futebol inglês poderão acompanhar o clássico Manchester United x Arsenal, às 12h30.

A LaLiga também terá jogos a partir deste fim de semana. O Barcelona será o primeiro a entrar em campo, neste sábado, às 14h30, contra o Mallorca. O Atlético de Madrid joga no domingo, contra o Espanyol, às 16h30, ao vivo no Disney+. Já o Real Madrid encerra a primeira rodada do Campeonato Espanhol contra o Osasuna, na terça-feira, às 16h, com transmissão exclusiva do Disney+.

Além dos confrontos internacionais, o fim de semana reserva a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O principal destaque será o clássico entre o vice-líder Goiás e o Vila Nova. A partida será transmitida no Disney+, com início marcado para 18h30, neste sábado.