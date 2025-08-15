Vitória x Juventude pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Vitória e Sport medem forças na tarde deste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em compromisso válido pela 20ª rodada do torneio nacional.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Vitória x Juventude ao vivo?

Pay-per-view: Premiere

Streaming: Globoplay

Como chega o Vitória para o confronto

O Vitória chega em mal momento. A equipe baiana não vence há quatro jogos, dos quais perdeu um e empatou três. No momento, o Leão da Barra ocupa a 16ª colocação da tabela, com 18 pontos, apenas dois à frente do Vasco, que abre a zona do rebaixamento.

Como chega o Juventude para o confronto

O Juventude, por sua vez, voltou a vencer após quatro derrotas seguidas. Na última segunda-feira, os jaconeros bateram o Corinthians por 1 a 0, no Alfredo Jaconi. Com o resultado, a equipe gaúcha alcançou 14 somados, mas não saiu da 19ª e penúltima posição.

Histórico de confronto entre Vitória x Juventude

Os últimos jogos entre ambas as equipes mostram muito equilíbrio: nos últimos dez confrontos, foram três triunfos do Vitória, dois do Juventude e cinco empates.

Prováveis escalações

VITÓRIA: Arcanjo; Edu, Halter, Neris e Ramon; Ricardo e Rodrigues; Erick, Romarinho, Osvaldo e Renato Kayzer



Técnico: Fábio Carille

JUVENTUDE: Gustavo; Reginaldo, Ángel, Paulo e Hermes; Caique e Jadson; Veron, Mandaca, G. Taliari e Gilberto



Técnico: Thiago Carpini

Arbitragem de Vitória x Juventude

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon e Miguel Cataneo Ribeiro

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Ficha técnica de Vitória x Juventude

Jogo: Vitória x Juventude



Campeonato: 20ª rodada do Campeonato Brasileiro



Data: 16 de agosto de 2025, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Local: Barradão, em Salvador (Bahia)



Onde assistir: Premiere e Globoplay