Vitória x Juventude pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Vitória e Sport medem forças na tarde deste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em compromisso válido pela 20ª rodada do torneio nacional.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Vitória x Juventude ao vivo?
- Pay-per-view: Premiere
- Streaming: Globoplay
Como chega o Vitória para o confronto
O Vitória chega em mal momento. A equipe baiana não vence há quatro jogos, dos quais perdeu um e empatou três. No momento, o Leão da Barra ocupa a 16ª colocação da tabela, com 18 pontos, apenas dois à frente do Vasco, que abre a zona do rebaixamento.
Como chega o Juventude para o confronto
O Juventude, por sua vez, voltou a vencer após quatro derrotas seguidas. Na última segunda-feira, os jaconeros bateram o Corinthians por 1 a 0, no Alfredo Jaconi. Com o resultado, a equipe gaúcha alcançou 14 somados, mas não saiu da 19ª e penúltima posição.
Histórico de confronto entre Vitória x Juventude
Os últimos jogos entre ambas as equipes mostram muito equilíbrio: nos últimos dez confrontos, foram três triunfos do Vitória, dois do Juventude e cinco empates.
Prováveis escalações
VITÓRIA: Arcanjo; Edu, Halter, Neris e Ramon; Ricardo e Rodrigues; Erick, Romarinho, Osvaldo e Renato Kayzer
Técnico: Fábio Carille
JUVENTUDE: Gustavo; Reginaldo, Ángel, Paulo e Hermes; Caique e Jadson; Veron, Mandaca, G. Taliari e Gilberto
Técnico: Thiago Carpini
Arbitragem de Vitória x Juventude
- Árbitro: Raphael Claus
- Assistentes: Danilo Ricardo Simon e Miguel Cataneo Ribeiro
- VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda
Ficha técnica de Vitória x Juventude
Jogo: Vitória x Juventude
Campeonato: 20ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data: 16 de agosto de 2025, sábado
Horário: 18h30 (de Brasília)
Local: Barradão, em Salvador (Bahia)
Onde assistir: Premiere e Globoplay