Vitor Roque elogia Flaco após dupla dar show em vitória do Palmeiras e pede "humildade" para volta na Libertadores

O Palmeiras goleou o Universitario-PER, nesta quinta-feira, por 4 a 0, em jogo de ida das oitavas e encaminhou a vaga às quartas de final. Vitor Roque, que marcou um gol e sofreu um pênalti, convertido por Gómez, elogiou a atuação no comando de ataque com Flaco López, mas pediu "humildade" para o jogo de volta, mesmo com a larga vantagem.

E foi o argentino que anotou os outros dois gols do, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Com a vitória, o Palmeiras encaminho a vaga às quartas de final.

"Graças a Deus pela oportunidade, pelo gol e pela vitória. Sobre a dupla (com o Flaco), encaixamos muito bem. Acho que foi a primeira vez que fomos titulares juntos e deu tudo certo, o Flaco é um jogador incrível. Com os dois é muito mais fácil, um próximo do outro. Pude ajudar ele e ele me ajudar bastante também", disse à ESPN.

"Uma vitória como essa em um jogo muito difícil. Um adversário muito qualificado, nos dá confiança e seguir trabalhando com muita humildade, sabemos que ainda tem o jogo da volta e vamos seguir trabalhando", seguiu o camisa 9.

As equipes voltam a se enfrentar para definir a vaga nas quartas de final na próxima quinta-feira, dia 21. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no gramado do Allianz Parque, em São Paulo.

Antes disso, porém o Palmeiras volta as atenções para o Campeonato Brasileiro e segue brigando nas primeiras posições. No domingo, o Verdão visita o Botafogo, às 20h30, no Nilton Santos, pela 20ª rodada da competição nacional.