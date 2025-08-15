Vitor Roque celebra parceria de sucesso com Flaco López: 'Deu super certo'
Vitor Roque e Flaco López foram escalados como dupla de ataque titular do Palmeiras apenas pela primeira vez, contra o Universitário. A parceria foi essencial para o Alviverde encaminhar classificação às quartas de final da Libertadores. E Roque celebrou no apito final.
[Eu e Flaco] encaixamos muito bem. Foi a primeira vez que começamos de titular, deu super certo. Estou muito feliz! Flaco é um jogador incrível. Claro, com dois é muito mais fácil. Eu pude ajudar e ele me ajudou bastante também. Vitor Roque, à ESPN
O Palmeiras encaminhou a vitória por 4 a 0 ainda no início do 1° tempo, marcando dois gols em 12 minutos. No primeiro tento, Roque tabelou com Flaco e foi derrubado dentro da área, culminando no gol de pênalti de Gustavo Gómez; no segundo, foi a vez do argentino iniciar jogada com o brasileiro, antes de entrar na área e marcar o segundo.
Os outros dois gols do triunfo também vieram da dupla. Roque, aos 30 minutos, correu pelas costas de três defensores do Universitario e fez o terceiro; Flaco, já na etapa final, aproveitou rebote de chute de Piquerez de fora da área com o gol aberto para fechar o placar.