Villarreal vence Real Oviedo, e ex-Palmeiras estreia com derrota pelo Girona no Espanhol
O Villarreal levou a melhor no confronto diante do Real Oviedo e venceu por 2 a 0, nesta sexta-feira, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. Etta Eyong e Pape Gueye balançaram as redes pelo time da casa no Estádio de la Cerámica. Os visitantes jogaram com um a menos desde os 27 minutos da primeira etapa, após a expulsão de Alberto Reina.
Assim, o Villarreal deve terminar a rodada na parte de cima da tabela. Neste momento, a equipe é a segunda colocada, com três pontos, empatada com o Rayo Vallecano, líder da competição. O Real Oviedo permanece zerado.
Ambos os times voltam a campo no outro domingo (28), pelo Espanhol. O Villarreal recebe o Girona no Estádio de la Cerámica, às 14h30 (de Brasília), enquanto o Real Oviedo enfrenta o Real Madrid, no estádio Municipal Carlos Tartiere, às 16h30.
O jogo
Com 27 minutos de jogo, Pape Gueye recebeu uma dura entrada na lateral direita de Alberto Reina, que, já advertido, recebeu o segundo amarelo e acabou expulso.
Dois minutos depois, o Villarreal teve um cruzamento em escanteio. A defesa desviou na primeira trave e a bola sobrou do outro lado da área para Etta Young testar com firmeza para abrir o placar.
Aos 36, Nicolas Pepé realizou uma jogada individual pela direita e tocou para Pape Gueye na entrada da área. De primeira, o volante finalizou no canto, sem chances para o goleiro Escandell.
Vitor Reis estreia, e Girona é derrotado pelo Rayo Vallecano
Também nesta sexta-feira, Vitor Reis, ex-Palmeiras, estreou pelo Girona na derrota da equipe para o Rayo Vallecano por 3 a 1. O duelo, também pelo Espanhol, aconteceu no Estadi Municipal de Montilivi. Jorge de Frutos, Álvaro García e Palazón marcaram pelos visitantes e Roca anotou pelo Girona.