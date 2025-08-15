Vila Nova x Goiás pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Vila Nova e Goiás entram em campo neste sábado, 16 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília), no Onésio Brasileiro Alverenga (OBA), em Goiânia (GO). O duelo é válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Vila Nova x Goiás ao vivo?

TV: ESPN.



Streaming: Disney+

Como o Vila Nova chega ao confronto?

Na Série B, o Vila Nova oscila durante a temporada. Atualmente, a equipe está na nona posição, com 30 pontos, quatro a menos que a Chapecoense, primeiro time no G4 da competição.

O Vila Nova venceu dois jogos, empatou um e perdeu dois nas últimas cinco partidas.

Como o Goiás chega ao confronto?

Já o Goiás vive grande fase na Série B. A equipe está na vice-liderança do torneio, com 41 pontos, e caso empate, assume a liderança.

O Goiás não perde há três jogos. Nas últimas cinco partidas, são duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Histórico de confrontos

Roberto Corrêa / Vila Nova

O maior clássico do futebol goiano é recheado de muita história. São 331 partidas, 153 vitórias do Goiás, 91 empates e 87 triunfos do Vila Nova.

No entanto, o retrospecto recente é negativo para o Goiás. Nas últimas nove partidas, o Vila Nova venceu cinco e empatou quatro, mantendo mais de dois anos de invencibilidade no clássico.

Veja o resumo dos últimos jogos:

- 17/04/2025: Goiás 2 x 2 Vila Nova (Série B)



- 16/03/2025: Vila Nova 0 x 0 Goiás (Goiano)



- 09/03/2025: Goiás 0 x 1 Vila Nova (Goiano)



- 02/02/2025: Vila Nova 1 x 0 Goiás (Goiano)



- 13/10/2024: Goiás 0 x 1 Vila Nova (Série B)

Ingressos para Vila Nova x Goiás

Os ingressos para o confronto entre Vila Nova e Goiás estão esgotados. Mais de dez mil torcedores são esperados no OBA.

Próximo jogo do Vila Nova

Botafogo-SP x Vila Nova | Série B



Data e horário: 25/08 (segunda-feira) | 19h



Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)



Onde assistir: não divulgado.

Próximo jogo do Goiás

Goiás x América-MG | Série B



Data e horário: 23/08 (sábado) | 18h



Local: Serrinha, em Goiânia (GO)



Onde assistir: não divulgado.

FICHA TÉCNICA



VILA NOVA X GOIÁS

Local: Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)



Data: 16 de agosto de 2025 (Sábado)



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (RS)



Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)



VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

VILA NOVA: Halls; Pedro Romano, Tiago, Weverton, Willian Formiga; João Vieira, Ralf, Dodô; Vinícius, Guilherme Parede e Ruan Ribeiro



Técnico: Paulo César Turra

GOIÁS: Tadeu; Diego Caito, Messias, Titi, Willean Lepo; Marcão, Juninho, Moraes; Jajá, Wellington Rato e Anselmo Ramon



Técnico: Vágner Mancini.