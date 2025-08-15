Torcida israelense causa indignação na Polônia com faixa de 'assassinos' em jogo de futebol

Torcedores israelenses causaram grande indignação nesta quinta-feira ao erguer uma faixa com a inscrição "Assassinos desde 1939", durante uma partida de futebol entre o time polonês Rakow Czestochowa e o Maccabi Haifa, em jogo válido pela Liga Conferência da Europa. O confronto foi realizado em Debrecen, na Hungria, por questões de segurança.

Ocupada pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, a Polônia contava com cerca de 3,2 milhões de judeus, naquela que era a maior comunidade judaica da Europa. Quase todos foram mortos no período, em grande parte nos campos de concentração.

A faixa foi exibida com destaque pelos torcedores do time de Israel em uma fileira de assentos, segundo informou a agência Reuters. O ato imediatamente provocou a indignação de Karol Nawrocki, presidente polonês e ex-chefe do Instituto de Memória Nacional do seu país.

Por meio de postagem no "X", antigo Twitter, o dirigente político externou o seu descontentamento. "A faixa escandalosa exibida pelos torcedores do Maccabi Haifa insulta a memória dos cidadãos poloneses - vítimas da Segunda Guerra Mundial, incluindo os 3 milhões de judeus". "Uma estupidez que nenhuma palavra pode justificar", completou.

Marcin Kierewinski, ministro do Interior da Polônia, cobrou rigor por parte do governo isaraelense após o episódio. "O antipolonismo e a distorção escandalosa da história polonesa por hooligans israelenses exigem forte condenação", publicou em suas redes sociais.

Ao saber da exibição da faixa no estádio, a embaixada de Israel, em Varsóvia, se pronunciou e criticou os torcedores. "Não há lugar para tais palavras e ações, de nenhum lado, nem no estádio nem em qualquer outro lugar. Esses incidentes vergonhosos não refletem o espírito da maioria dos torcedores israelenses", diz o texto da embaixada no "X".

Provocações à parte, o time polonês cumpriu o seu objetivo dentro de campo. A equipe do Rakow Czestochowa venceu a partida sobre o Maccabi Haifa por 2 a 0 e garantiu a classificação com o placar agregado de 2 a 1 sobre os israelenses.