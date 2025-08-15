Torcedores israelenses de futebol causam indignação na Polônia com faixa "assassinos"

VARSÓVIA (Reuters) - Torcedores de futebol israelenses ergueram uma faixa com os dizeres "Assassinos desde 1939" durante uma partida contra um time polonês na quinta-feira, causando indignação na Polônia, com o presidente dizendo que a faixa insulta a memória dos poloneses, incluindo judeus, mortos na Segunda Guerra Mundial.

A Polônia foi ocupada pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. A população judaica do país, de 3,2 milhões de pessoas, era a maior da Europa no início da guerra. Quase todos foram mortos, muitos deles em campos de extermínio da Alemanha nazista, e outros 3 milhões de cidadãos não judeus também morreram durante a ocupação.

Disputas históricas sobre a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto prejudicaram as relações entre a Polônia e Israel no passado.

Estudos mostraram cumplicidade de alguns poloneses na matança de judeus pela Alemanha nazista, mas muitos poloneses rejeitam essas conclusões, dizendo que são uma tentativa de desonrar um país que sofreu imensamente durante a guerra.

A faixa "Assassinos desde 1939" foi exibida com destaque em uma fileira de assentos por torcedores do clube israelense Maccabi Haifa durante a partida da Liga Conferência da Europa contra o Rakow Czestochowa, que foi disputada em Debrecen, na Hungria, por motivos de segurança.

"A faixa escandalosa exibida pelos torcedores do Maccabi Haifa insulta a memória dos cidadãos poloneses - vítimas da Segunda Guerra Mundial, incluindo 3 milhões de judeus", escreveu o presidente polonês Karol Nawrocki, ex-chefe do Instituto de Memória Nacional do país, no X. "Estupidez que nenhuma palavra pode justificar."

O ministro do Interior polonês, Marcin Kierwinski, disse que "antipolonismo e a escandalosa distorção da história polonesa pelos hooligans israelenses exigem forte condenação".

A embaixada israelense em Varsóvia também condenou a faixa.

"Não há lugar para tais palavras e ações, de qualquer lado, nem no estádio nem em qualquer outro lugar. Nunca!", escreveu a embaixada no X. "Esses incidentes vergonhosos não refletem o espírito da maioria dos torcedores israelenses."

Rakow Czestochowa venceu o jogo por 2 x 0, o que lhe deu uma vitória por 2 x 1 no placar agregado.

(Reportagem de Alan Charlish)