Thiago Monteiro está confirmado no Challenger da Costa do Sauípe

Entre os dias 19 e 26 de outubro, será disputado o inédito Costa do Sauípe Open ATP Challenger 125. Em quadras de saibro renovadas, o segundo maior torneio de tênis do Brasil terá a presença de Thiago Monteiro, atual número 4 do País e 168 do mundo.

"Muito contente de poder confirmar minha participação no Costa do Sauípe Open, um torneio super especial, em um local que tem tanta história para o tênis brasileiro. Estou muito animado e espero contar com a torcida de todos", disse Monteiro, ex-61 do mundo.

A Costa do Sauípe foi referência para a elite do tênis entre 2001 e 2011, com o Brasil Open. O ídolo Gustavo Kuerten levantou o troféu em 2002 e 2004 (última conquista na carreira). Já Rafael Nadal brilhou em 2005, ainda como um jovem promissor.

O torneio também contou com estrelas como Carlos Moyá, Richard Gasquet, Guillermo Coria, Gastón Gaudio e Juan Carlos Ferrero. Fernando Meligeni e Thomaz Bellucci, que disputou no Sauípe sua primeira final de ATP (2009), também participaram do evento.

Com Thiago Monteiro como candidato ao título, o grande campeão receberá 125 pontos no ranking da ATP, além de US$ 200 mil (R$ 1,08 milhão) em premiação.