Surpresa? Colunistas criticam Davide Ancelotti por desconhecer LDU

Após a vitória sobre a LDU (EQU), Davide Ancelotti, treinador do Botafogo, admitiu que se surpreendeu com o time equatoriano, já que não teve muito tempo para estudá-lo. No Fim de Papo, o técnico italiano foi criticado pelos colunistas.

O Botafogo venceu por 1 a 0, no jogo de ida das oitavas de final, no Estádio Nilton Santos. A volta está marcada para a próxima quinta (21), às 19h (de Brasília), no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador.

Alicia: Declaração não pega bem

Apesar do ótimo português, talvez o Davide Ancelotti não conheça a palavra sincericídio - foi o que ele cometeu na fala dele depois do jogo. Não pega bem. [...] Para uma pessoa bem remunerada, em um jogo da importância de um jogo de Libertadores, contra um adversário que não é um 'zé mané' em competições internacionais, que é a LDU, é complicado ele dizer isso.

Alicia Klein

Musetti: Davide teve muito tempo para estudar

O Botafogo jogou no sábado. Hoje é quinta. Não deu tempo de estudar? E o Tiago Nunes, técnico da LDU, estava no Botafogo até pouco tempo, dois anos atrás. Tem material próprio dos analistas do Botafogo para pensar como ele armaria o time. A imprensa gosta, resposta ótima, mas, pensando no torcedor do Botafogo: 'não deu tempo de estudar'? Pelo menos acorda antes, estuda umas seis horinhas.

Lucas Musetti

O que Davide Ancelotti disse

Vejo que é uma competição de alto nível, onde os jogos são difíceis, porque os times são organizados, têm qualidade física. LDU surpreendeu porque não conhecia bem, tive pouco tempo para estudar o time, então eles surpreenderam.

Davide Ancelotti, técnico do Botafogo

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo