Stuttgart x Bayern de Munique pelo Alemão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

15/08/2025 20h00

O Campeonato Alemão começa a todo vapor. Stuttgart e Bayern de Munique medem forças na tarde deste sábado, às 15h30 (de Brasília), no MHP Arena, em compromisso válido pela primeira rodada do torneio nacional.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Stuttgart x Bayern de Munique ao vivo?

  • Streaming: Disney+ e XSports

  • YouTube: CazéTV

Histórico entre Stuttgart e Bayern de Munique

Os últimos jogos entre ambas as equipes mostram amplo domínio dos visitantes: nos últimos dez confrontos, foram sete triunfos do Bayern, um do Stuttgart e dois empates.

Prováveis escalações

STUTTGART: Bredlow; Vagnoman, Jaquez, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Karazo, Stiller, Fuhrich, Undav, Woltemade

Técnico: Sebastian Hoene

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Karl, Luis Díaz; Kane

Técnico: Kompany

Arbitragem de Stuttgart x Bayern de Munique

  • Árbitro: Harm Osmers

  • Assistentes: linesmen Dominik Schaal e Christian Gittelmann

  • VAR: Ilbert Estevam da Silva

Ficha técnica de Internacional x Flamengo

Jogo: Stuttgart x Bayern de Munique

Campeonato: 1ª rodada do Campeonato Alemão

Data: 16 de agosto de 2025, sábado

Horário: 15h30 (de Brasília)

Local: MHP Arena, em Stuttgart (Alemanha)

Onde assistir: Disney+, XSports e Cazé TV

