Stuttgart x Bayern de Munique pelo Alemão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
O Campeonato Alemão começa a todo vapor. Stuttgart e Bayern de Munique medem forças na tarde deste sábado, às 15h30 (de Brasília), no MHP Arena, em compromisso válido pela primeira rodada do torneio nacional.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Stuttgart x Bayern de Munique ao vivo?
- Streaming: Disney+ e XSports
- YouTube: CazéTV
Histórico entre Stuttgart e Bayern de Munique
Os últimos jogos entre ambas as equipes mostram amplo domínio dos visitantes: nos últimos dez confrontos, foram sete triunfos do Bayern, um do Stuttgart e dois empates.
Prováveis escalações
STUTTGART: Bredlow; Vagnoman, Jaquez, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Karazo, Stiller, Fuhrich, Undav, Woltemade
Técnico: Sebastian Hoene
BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Karl, Luis Díaz; Kane
Técnico: Kompany
Arbitragem de Stuttgart x Bayern de Munique
- Árbitro: Harm Osmers
- Assistentes: linesmen Dominik Schaal e Christian Gittelmann
- VAR: Ilbert Estevam da Silva
Jogo: Stuttgart x Bayern de Munique
Campeonato: 1ª rodada do Campeonato Alemão
Data: 16 de agosto de 2025, sábado
Horário: 15h30 (de Brasília)
Local: MHP Arena, em Stuttgart (Alemanha)
Onde assistir: Disney+, XSports e Cazé TV