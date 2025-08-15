Sport x São Paulo: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Neste sábado, em confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo visita o Sport, na Ilha do Retiro, às 18h30 (de Brasília).

Onde assistir: Premiere, Record, Cazé TV e Globoplay transmitirão a partida.

O Tricolor chega embalado por cinco vitórias seguidas na competição nacional. Nos mata-matas, entretanto, a equipe de Crespo tem oscilado, uma vez que foi eliminada pelo Athletico-PR na Copa do Brasil e, na Libertadores, sofreu para segurar um empate em 0 a 0 contra o Atlético Nacional em solo colombiano.

Já pelo Brasileirão, o São Paulo venceu o Vitória por 2 a 0 no último sábado, resultado que levou o clube paulista à sétima colocação, com os mesmos 28 pontos do Mirassol, primeiro time dentro do G6. A partida contra os baianos marcou também o retorno do atacante Lucas, que não jogava desde maio por lesão no joelho.

Apesar de vencer por 1 a 0 sua última partida no Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, em pleno Rio Grande do Sul, a fase do Sport continua ruim. O Leão amarga a lanterna do torneio, com apenas nove pontos e somente um triunfo.