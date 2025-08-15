Sport x São Paulo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Sport e São Paulo medem forças na tarde deste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em compromisso válido pela 20ª rodada do torneio nacional.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Sport x São Paulo ao vivo?

TV: Record (TV aberta)

Record (TV aberta) Pay-per-view: Premiere

Premiere YouTube: CazéTV

? Vendas abertas para toda a torcida para a decisão na CONMEBOL Libertadores! O Tricolor recebe o Atlético Nacional-COL, na terça-feira (19), às 21h30. Garanta o seu ingresso > https://t.co/vQUEO6Oo6a #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/prnoxMkR51 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 15, 2025

Como chega o São Paulo para o confronto

O São Paulo passou por certa oscilação nas últimas partidas. O Tricolor paulista foi eliminado da Copa do Brasil nas oitavas de final. Além disso, teve mais sorte do que juízo no empate sem gols com o Atlético Nacional, na Colômbia, no jogo de ida das oitavas da Libertadores.

Em contrapartida, a equipe vive grande momento no Campeonato Brasileiro. Os comandados do técnico Hernán Crespo vêm de cinco vitórias consecutivas na competição nacional - a última delas contra o Vitória, por 2 a 0, no Morumbis. O São Paulo ocupa a sétima posição, com 28 pontos.

Quatro jogadores do sub-20 foram convocados para integrar a delegação do Tricolor para o duelo no Recife. São eles: o goleiro João Pedro, o zagueiro Igão, o meio-campista Pedro Ferreira e o lateral-esquerdo Nicolas.

De olho na partida da próxima terça-feira, contra o Atlético Nacional, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores, o goleiro Rafael, os meio-campistas Alisson e Marcos Antonio e o atacante Luciano foram preservados e permanecerão na capital paulista.

Além disso, Crespo terá as ausências de Arboleda (lesão no músculo reto femoral da perna esquerda), Wendell (lesão muscular na coxa esquerda), Oscar (fratura vertebral), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo acompanhada de lesão no menisco).

Como chega o Sport para o confronto

O Sport, por sua vez, encerrou, na última rodada, uma sequência negativa de 19 jogos sem vitória. A equipe venceu o Grêmio por 1 a 0, em pleno Rio Grande do Sul. Mesmo assim, o Leão da Ilha segue na lanterna do torneio, com apenas nove pontos.

Para o duelo, o técnico Daniel Paulista não poderá contar com Sérgio Oliveira (lesão ligamentar no tornozelo direito) e Diogo Hereda (lesão na região do púbis).

Histórico de confronto entre Sport x São Paulo

Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net

Os últimos jogos entre o Tricolor e o time pernambucano mostram amplo domínio tricolor: nos últimos dez confrontos, foram sete vitórias, dois empates e apenas um triunfo para os pernambucanos. Veja o resumo dos último cinco jogos:

29/03/2025: São Paulo 0, Sport 0 (Campeonato Brasileiro)

1/06/2023: São Paulo 1, Sport 3 (Copa do Brasil)

18/05/2023: Sport 0, São Paulo 2 (Copa do Brasil)

28/11/2021: São Paulo 2, Sport 0 (Campeonato Brasileiro)

23/08/2021: Sport 0, São Paulo 1 (Campeonato Brasileiro)

Prováveis escalações

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes, Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas, Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho, Derik.



Técnico: Daniel Paulista.

SÃO PAULO: Young, Alan Franco, Igão e Sabino; Maik, Luan, Pablo Maia, Rodriguinho e Patryck; Ferreira e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

Arbitragem de Sport x São Paulo

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Lucas Paulo Torezin (PR) Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR) VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Ficha técnica de Sport x São Paulo

Jogo: Sport x São Paulo



Campeonato: 20ª rodada do Campeonato Brasileiro



Data: 16 de agosto de 2025, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Local: Ilha do Retiro, em Recife (Pernambuco)



Onde assistir: Cazé TV (YouTube), Record TV e Premiere (pay-per-view)