Sem Yuri e Memphis, Corinthians deve ter ataque da base contra o Bahia

Gui Negão e Kayke, jogadores formados nas categorias de base do Corinthians, devem ser os escolhidos de Dorival Junior para formar o ataque do time contra o Bahia, disse Livia Camillo, na Live do Clube.

Memphis e Yuri Alberto, que formam a dupla de ataque titular, estão no departamento médico e só devem voltar em setembro. As mudanças não devem mexer na estrutura do time, que deve seguir no 4-4-2.

Corinthians e Bahia entram em campo na Neo Química Arena amanhã (16), às 21h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Dorival Junior testou a dupla de jovens, de meninos da base. Gui Negão e Kayke são muito queridos pelo Dorival, que aposta muitos nesses jovens. Mas tem essa questão de como a falta de alguns jogadores obrigou o Dorival a se mexer.

Então, é muito possível que o meio-campo seja formado por Martínez, Bidon, Garro e Raniele; e, no ataque, Gui Negão e Kayke ou Talles Magno e um dos dois meninos. É bem possível que essa seja a escalação do Corinthians, com a defesa mantida: Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu.

Livia Camillo

