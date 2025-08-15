São Paulo fecha preparação para pegar o Sport; veja provável escalação

O São Paulo finalizou na manhã desta sexta-feira, no SuperCT, sua preparação para enfrentar o Sport, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

As atividades do dia contaram com a presença da equipe sub-20. Além de um trabalho tático posicional e de um exercício de posse de bola em espaço reduzido, o técnico Hernán Crespo e sua comissão comandaram um coletivo da equipe principal contra os garotos da base.

Quatro jogadores do sub-20 foram convocados para integrar a delegação do Tricolor para o duelo no Recife. São eles: o goleiro João Pedro, o zagueiro Igão, o meio-campista Pedro Ferreira e o lateral-esquerdo Nicolas.

Deste grupo, apenas Igão já fez a sua estreia na equipe principal. O zagueiro de 17 anos entrou no segundo tempo da partida contra o Botafogo, na última rodada do Brasileirão de 2024.

Na manhã desta sexta-feira, o Tricolor finalizou a preparação para enfrentar o Sport, em Recife, pela 20ª rodada do Brasileirão! #VamosSãoPaulo ?? ? Miguel Schincariol / São Paulo FC pic.twitter.com/KIpsSHrx7I ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 15, 2025

Para a partida, Crespo terá as ausências de Arboleda (lesão no músculo reto femoral da perna esquerda), Wendell (lesão muscular na coxa esquerda), Oscar (fratura vertebral), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo acompanhada de lesão no menisco).

Além desses, o goleiro Rafael, os meio-campistas Alisson e Marcos Antonio e o atacante Luciano, preservados, permanecerão na capital paulista.

Desta forma, a provável escalação do São Paulo tem: Young; Sabino, Ferraresi, Alan Franco; Maik, Pablo Maia, Luan, Alisson, Patryck; Tapia, André Silva.

O São Paulo passou por certa oscilação nas últimas partidas. O Tricolor paulista foi eliminado da Copa do Brasil nas oitavas de final. Além disso, teve mais sorte do que juízo no empate sem gols com o Atlético Nacional, na Colômbia, no jogo de ida das oitavas da Libertadores.

Em contrapartida, a equipe vive grande momento no Campeonato Brasileiro. Os comandados do técnico Hernán Crespo vêm de cinco vitórias consecutivas na competição nacional - a última delas contra o Vitória, por 2 a 0, no Morumbis.