São Paulo desembarca em Recife para pegar o Sport

O São Paulo já está em Recife para enfrentar o Sport, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), neste sábado, na Ilha do Retiro.

A delegação desembarcou na capital pernambucana na noite desta sexta-feira. Ao chegar no hotel, os jogadores foram recepcionados por alguns torcedores, com quem tiraram fotos.

O São Paulo passou por certa oscilação nas últimas partidas. O Tricolor paulista foi eliminado da Copa do Brasil nas oitavas de final. Além disso, teve mais sorte do que juízo no empate sem gols com o Atlético Nacional, na Colômbia, no jogo de ida das oitavas da Libertadores.

Em contrapartida, a equipe vive grande momento no Campeonato Brasileiro. Os comandados do técnico Hernán Crespo vêm de cinco vitórias consecutivas na competição nacional - a última delas contra o Vitória, por 2 a 0, no Morumbis. O São Paulo ocupa a sétima posição, com 28 pontos.

Quatro jogadores do sub-20 foram convocados para integrar a delegação do Tricolor para o duelo no Recife. São eles: o goleiro João Pedro, o zagueiro Igão, o meio-campista Pedro Ferreira e o lateral-esquerdo Nicolas.

Deste grupo, apenas Igão já fez a sua estreia na equipe principal. O zagueiro de 17 anos entrou no segundo tempo da partida contra o Botafogo, na última rodada do Brasileirão de 2024.

De olho na partida da próxima terça-feira, contra o Atlético Nacional, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores, o goleiro Rafael, os meio-campistas Alisson e Marcos Antonio e o atacante Luciano foram preservados e permanecerão na capital paulista.

Além disso, Crespo terá as ausências de Arboleda (lesão no músculo reto femoral da perna esquerda), Wendell (lesão muscular na coxa esquerda), Oscar (fratura vertebral), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo acompanhada de lesão no menisco).

Desta forma, a provável escalação do São Paulo tem: Young, Alan Franco, Igão e Sabino; Maik, Luan, Pablo Maia, Rodriguinho e Patryck; Ferreira e André Silva.