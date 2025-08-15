São Paulo anuncia retorno do zagueiro Rafael Toloi; veja detalhes

Rafael Toloi está de volta ao São Paulo. Nesta sexta-feira, o Tricolor Paulista anunciou o retorno do zagueiro ítalo-brasileiro, que estava livre no mercado após deixar a Atalanta, da Itália, na última temporada.

O atleta de 34 anos assinou com o São Paulo até dezembro de 2026, com possibilidade de prorrogação do contrato até o fim de 2027 em caso de cumprimento de metas.

"Estou muito feliz com esse retorno. Acho que é o sonho de qualquer atleta jogar no São Paulo, e eu estou aqui pela segunda vez. É muito especial para mim. Estou mais maduro. Saí daqui jovem, hoje sou pai de duas crianças, uma menina e um menino. Tenho uma boa bagagem, uma boa experiência, e tudo que eu vivi na Itália foi muito especial. A gente sabe que os objetivos aqui no São Paulo são os maiores possíveis, e eu não vejo a hora de estar com o grupo para poder ajudar", disse o zagueiro, em nota divulgada pelo clube do Morumbis.

Toloi chega para a sua segunda passagem no São Paulo. Revelado pelo Goiás, ele chegou ao time são-paulino em 2012, aos 21 anos de idade. Neste ano, ele fez parte do elenco campeão da Copa Sul-Americana. Ao todo, disputou 133 jogos, com seis gols marcados.

No meio de 2015, Toloi se despediu do São Paulo e partiu para a Atalanta. Em dez anos no time italiano, o defensor acumulou 313 partidas, marcou 14 gols e distribuiu 18 assistências, além de ser campeão da Liga Europa, em 2024, se consolidando como ídolo do clube.

Toloi se naturalizou italiano e foi convocado por mais de uma vez pela seleção da Itália, pela qual soma 14 jogos e o título da Eurocopa, em 2021. Ele também soma uma passagem por empréstimo pela Roma, em 2014.

Reestreia no São Paulo

Toloi, agora, espera a regularização no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para reestrear pelo São Paulo. O clube entra em campo neste sábado, contra o Sport, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador, entretanto, não estará à disposição para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, na próxima terça-feira, contra o Atlético Nacional-COL. Isso porque não é mais possível inscrever novos jogadores nesta etapa da competição. Caso o Tricolor avance de fase, Toloi poderá ser inscrito e atuar normalmente.

Com a chegada de Toloi, o técnico Hernán Crespo ganha mais opções na zaga, que sofre com a ausência de Arboleda, lesionado. O elenco também conta com Alan Franco, Ferraresi e Sabino.