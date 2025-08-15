Topo

São Paulo abre venda geral de ingressos para a partida contra o Atlético Nacional

15/08/2025 12h13

O São Paulo abriu, nesta sexta-feira, a venda geral de ingressos para a partida contra o Atlético Nacional, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A bola rola nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

A comercialização de ingressos para o jogo foi iniciada na última quinta-feira de forma escalonada e levou em consideração as prioridades do programa sócio-torcedor tricolor. Já nesta sexta, a venda dos bilhetes foi disponibilizada para todos os torcedores em geral.

Os torcedores que quiserem assistir ao duelo diretamente do Morumbis terão que adquirir seus ingressos exclusivamente através do site www.spfcticket.net, pois não haverá bilheteria física no estádio.

Ainda há ingressos disponíveis em praticamente todos os setores do Morumbis. Diante da alta demanda por lugares específicos, o São Paulo informou que liberou mais entradas para a Arquibancada Norte Oreo e Cadeira Norte Oreo.

Os valores dos ingressos variam de R$ 75,00 e R$ 400,00. O setor com o bilhete mais barato é a Arquibancada Norte Oreo, enquanto os mais caros são as Cadeiras Especiais Leste Lacta e Oeste Ouro Branco. As demais seções possuem preços entre R$ 100,00 e R$ 250,00.

Antes de encarar o Atlético Nacional, o São Paulo ainda encara o Sport pela 20ª rodada do Brasileirão. As duas equipes entram em campo neste sábado, às 18h30, na Ilha do Retiro. O Tricolor aparece na sétima posição da tabela, com 28 pontos.

Confira os preços dos ingressos para o duelo contra o Atlético Nacional:

ARQUIBANCADAS

Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) - R$ 75,00

Arquibancada Sul Diamante Negro - R$ 100,00

Arquibancada Leste Lacta - R$ 150,00

Arquibancada Oeste Ouro Branco - R$ 150,00

CADEIRAS SUPERIORES

Cadeira Superior Norte Oreo - R$ 100,00

Cadeira Superior Sul Diamante Negro - R$ 250,00

Cadeira Especial Leste Lacta - R$ 400,00

Cadeira Especial Oeste Ouro Branco - R$ 400,00

CADEIRAS TÉRREAS

Cadeira Térrea Leste Lacta - R$ 250,00

Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco - R$ 250,00

CAMAROTE CORPORATIVO SPFC - R$ 500,00

