Santos divulga nova parcial de ingressos vendidos para partida contra o Vasco no Morumbis

15/08/2025 20h28

A promessa é de casa cheia para o jogo do Santos contra o Vasco. O Peixe informou, nesta sexta-feira, que mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para a partida deste domingo, no Morumbis, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 16 horas (de Brasília).

O Santos abriu dois pontos físicos de venda de ingressos para o duelo contra o Vasco: um em Santos, na Vila Belmiro, e um em São Paulo, na Vila Mariana. A comercialização em ambos os locais ficará disponível até os ingressos se esgotarem.

Aqueles que tiverem interesse em assistir ao jogo no Morumbis também podem adquirir seus ingressos no site sociorei.com. A venda de entradas está liberada para todos os torcedores em geral.

Os preços dos ingressos variam entre R$ 170,00 e R$ 350,00. A entrada mais barata é para a Arquibancada Norte, enquanto o bilhete mais caro é na Cadeira Especial Oeste.

Este será o segundo duelo do Santos no Morumbis - na primeira ocasião, o Peixe venceu o Juventude por 3 a 1 com o apoio de 37 mil torcedores. Neymar deu show e marcou dois gols, enquanto Barreal completou o marcador.

O jogo do Santos no Morumbis faz parte do acordo de "troca" de estádios do clube com o São Paulo. Três jogos do Peixe serão realizados na casa são-paulina, enquanto o Tricolor vai mandar três partidas no litoral paulista.

Confira os preços dos ingressos para o duelo contra o Vasco:

Arquibancada Norte

Inteira: R$ 170,00

Meia: R$ 85,00

Silver: R$ 42,50

Gold: R$ 21,25

Black: Gratuito

Arquibancada Sul

Inteira: R$ 170,00

Meia: R$ 85,00

Silver: R$ 42,50

Gold: R$ 21,25

Black: Gratuito

Arquibancada Leste

Inteira: R$ 200,00

Meia: R$ 100,00

Silver: R$ 50,00

Gold: R$ 25,00

Black: Gratuito

Arquibancada Oeste

Inteira: R$ 200,00

Meia: R$ 100,00

Silver: R$ 50,00

Gold: R$ 25,00

Black: Gratuito

Cadeira Superior Norte

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Cadeira Superior Sul

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Cadeira Especial Leste

Inteira: R$ 350,00

Meia: R$ 175,00

Silver: R$ 131,25

Gold: R$ 87,50

Black: R$ 43,75

Cadeira Especial Oeste

Inteira: R$ 350,00

Meia: R$ 175,00

Silver: R$ 131,25

Gold: R$ 87,50

Black: R$ 43,75

Cadeira Térrea Leste

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Cadeira Térrea Sul

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Cadeira Térrea Oeste

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Cadeira Térrea Oeste PCD

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Superior - Cadeira Especial Leste

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 87,50

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 43,75

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Superior - Cadeira Especial Oeste

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 87,50

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 43,75

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

