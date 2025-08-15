Santos divulga nova parcial de ingressos vendidos para partida contra o Vasco no Morumbis
A promessa é de casa cheia para o jogo do Santos contra o Vasco. O Peixe informou, nesta sexta-feira, que mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para a partida deste domingo, no Morumbis, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 16 horas (de Brasília).
O Santos abriu dois pontos físicos de venda de ingressos para o duelo contra o Vasco: um em Santos, na Vila Belmiro, e um em São Paulo, na Vila Mariana. A comercialização em ambos os locais ficará disponível até os ingressos se esgotarem.
Aqueles que tiverem interesse em assistir ao jogo no Morumbis também podem adquirir seus ingressos no site sociorei.com. A venda de entradas está liberada para todos os torcedores em geral.
Os preços dos ingressos variam entre R$ 170,00 e R$ 350,00. A entrada mais barata é para a Arquibancada Norte, enquanto o bilhete mais caro é na Cadeira Especial Oeste.
Este será o segundo duelo do Santos no Morumbis - na primeira ocasião, o Peixe venceu o Juventude por 3 a 1 com o apoio de 37 mil torcedores. Neymar deu show e marcou dois gols, enquanto Barreal completou o marcador.
O jogo do Santos no Morumbis faz parte do acordo de "troca" de estádios do clube com o São Paulo. Três jogos do Peixe serão realizados na casa são-paulina, enquanto o Tricolor vai mandar três partidas no litoral paulista.
Confira os preços dos ingressos para o duelo contra o Vasco:
Arquibancada Norte
Inteira: R$ 170,00
Meia: R$ 85,00
Silver: R$ 42,50
Gold: R$ 21,25
Black: Gratuito
Arquibancada Sul
Inteira: R$ 170,00
Meia: R$ 85,00
Silver: R$ 42,50
Gold: R$ 21,25
Black: Gratuito
Arquibancada Leste
Inteira: R$ 200,00
Meia: R$ 100,00
Silver: R$ 50,00
Gold: R$ 25,00
Black: Gratuito
Arquibancada Oeste
Inteira: R$ 200,00
Meia: R$ 100,00
Silver: R$ 50,00
Gold: R$ 25,00
Black: Gratuito
Cadeira Superior Norte
Inteira: R$ 300,00
Meia: R$ 150,00
Silver: R$ 112,50
Gold: R$ 75,00
Black: R$ 37,50
Cadeira Superior Sul
Inteira: R$ 300,00
Meia: R$ 150,00
Silver: R$ 112,50
Gold: R$ 75,00
Black: R$ 37,50
Cadeira Especial Leste
Inteira: R$ 350,00
Meia: R$ 175,00
Silver: R$ 131,25
Gold: R$ 87,50
Black: R$ 43,75
Cadeira Especial Oeste
Inteira: R$ 350,00
Meia: R$ 175,00
Silver: R$ 131,25
Gold: R$ 87,50
Black: R$ 43,75
Cadeira Térrea Leste
Inteira: R$ 300,00
Meia: R$ 150,00
Silver: R$ 112,50
Gold: R$ 75,00
Black: R$ 37,50
Cadeira Térrea Sul
Inteira: R$ 300,00
Meia: R$ 150,00
Silver: R$ 112,50
Gold: R$ 75,00
Black: R$ 37,50
Cadeira Térrea Oeste
Inteira: R$ 300,00
Meia: R$ 150,00
Silver: R$ 112,50
Gold: R$ 75,00
Black: R$ 37,50
Cadeira Térrea Oeste PCD
Inteira: R$ 300,00
Meia: R$ 150,00
Silver: R$ 112,50
Gold: R$ 75,00
Black: R$ 37,50
Superior - Cadeira Especial Leste
Proprietário de Cadeira Silver: R$ 87,50
Proprietário de Cadeira Gold: R$ 43,75
Proprietário de Cadeira Black: Gratuito
Superior - Cadeira Especial Oeste
Proprietário de Cadeira Silver: R$ 87,50
Proprietário de Cadeira Gold: R$ 43,75
Proprietário de Cadeira Black: Gratuito