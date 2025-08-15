Santos busca vencer três partidas seguidas na Série A pela primeira vez desde outubro de 2023

O Santos recebe o Vasco neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Em caso de vitória, o Peixe pode alcançar três triunfos seguidos na competição pela primeira vez desde outubro de 2023.

Na ocasião, a sequência começou no dia 18 de setembro, quando o Santos venceu o Bahia, de virada, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. Camilo Cándido abriu o placar para o time da casa, mas Marcos Leonardo e Julio Furch garantiram a virada do Peixe.

Já foram vendidos mais de 45 mil ingressos para o jogo entre Santos e Vasco. O reconhecimento facial será utilizado para compra de ingresso e acesso ao estádio em todos os setores.

Em seguida, o Alvinegro goleou o Vasco, pela 25ª rodada, por 4 a 1. Na Vila Belmiro, Marcos Leonardo (dois), Tomás Rincón e Yeferson Soteldo balançaram as redes, enquanto Pablo Vegetti descontou para os cariocas. A partida ficou marcada pela provocação de Soteldo, subindo na bola.

Por fim, o Santos encerrou a sequência de vitórias com mais uma virada, dessa vez no clássico contra o Palmeiras, pela 26ª rodada, na Arena Barueri. Zé Rafael abriu o placar para o Verdão, mas Rincón e Marcos Leonardo marcaram e deram o terceiro triunfo seguido para o Peixe.

Sequência de vitórias do Santos em 2025

Neste domingo, a equipe do técnico Cleber Xavier tem a chance de igualar essa sequência na atual edição do Campeonato Brasileiro. Antes de receber o Vasco, o Santos vem de vitórias sobre o Juventude (3 a 1) e Cruzeiro (2 a 1).

O Alvinegro Praiano ocupa a 14ª posição, com 21 pontos conquistados.

Por outro lado, o Vasco não vence uma partida pelo Brasileirão desde o dia 12 de junho, quando bateu o São Paulo por 3 a 1, no Morumbis. O Cruzmaltino é o 17º colocado, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 16 pontos.