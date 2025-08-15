Topo

Esporte

Santos busca vencer três partidas seguidas na Série A pela primeira vez desde outubro de 2023

15/08/2025 05h00

O Santos recebe o Vasco neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Em caso de vitória, o Peixe pode alcançar três triunfos seguidos na competição pela primeira vez desde outubro de 2023.

Na ocasião, a sequência começou no dia 18 de setembro, quando o Santos venceu o Bahia, de virada, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. Camilo Cándido abriu o placar para o time da casa, mas Marcos Leonardo e Julio Furch garantiram a virada do Peixe.

Em seguida, o Alvinegro goleou o Vasco, pela 25ª rodada, por 4 a 1. Na Vila Belmiro, Marcos Leonardo (dois), Tomás Rincón e Yeferson Soteldo balançaram as redes, enquanto Pablo Vegetti descontou para os cariocas. A partida ficou marcada pela provocação de Soteldo, subindo na bola.

Por fim, o Santos encerrou a sequência de vitórias com mais uma virada, dessa vez no clássico contra o Palmeiras, pela 26ª rodada, na Arena Barueri. Zé Rafael abriu o placar para o Verdão, mas Rincón e Marcos Leonardo marcaram e deram o terceiro triunfo seguido para o Peixe.

Sequência de vitórias do Santos em 2025

Neste domingo, a equipe do técnico Cleber Xavier tem a chance de igualar essa sequência na atual edição do Campeonato Brasileiro. Antes de receber o Vasco, o Santos vem de vitórias sobre o Juventude (3 a 1) e Cruzeiro (2 a 1).

O Alvinegro Praiano ocupa a 14ª posição, com 21 pontos conquistados.

Por outro lado, o Vasco não vence uma partida pelo Brasileirão desde o dia 12 de junho, quando bateu o São Paulo por 3 a 1, no Morumbis. O Cruzmaltino é o 17º colocado, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 16 pontos.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Após 3º caso de hérnia, DM do Corinthians alerta: 'Aparecerá cada vez mais'

Carrascal estreia no Fla em fase de lapidação para função de Arrascaeta

Venda de Lucas Ferreira alivia, mas não soluciona finanças do São Paulo

'Flaco Roque' encanta, mas não faz mágica para Abel Ferreira no Palmeiras

Como Leila e Textor foram dos ataques e processos ao clima de paz

Santos busca vencer três partidas seguidas na Série A pela primeira vez desde outubro de 2023

Saiba o que é hérnia inguinal e qual o prazo para retorno de Yuri Alberto no Corinthians

Sport x São Paulo: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Capitão do Palmeiras, Gómez iguala chileno e vira o maior zagueiro artilheiro da Libertadores

Surpresa? Colunistas criticam Davide Ancelotti por desconhecer LDU

Abel manda indireta a torcedores do Palmeiras ao elogiar peruanos