Santos anuncia renovação de contrato com jovem zagueiro da base; veja detalhes

O Santos concluiu a renovação do contrato de mais um Menino da Vila. Na tarde desta sexta-feira, o Peixe anunciou a extensão do vínculo do jovem zagueiro João Ananias, de 18 anos, até 30 de junho de 2030.

A assinatura do novo contrato de Ananias aconteceu na Vila Belmiro com presença de familiares do atleta, do presidente Marcelo Teixeira e de outros membros da diretoria do clube.

"É um privilégio enorme estar assinando esse contrato, ainda mais pelo Santos, que é o maior clube do mundo. Tem uma história grande, muito grande, então me sinto muito honrado e espero fazer história com o Santos", celebrou o jovem zagueiro.

Natural de Mauá, em São Paulo, Ananias chegou ao Santos em 2018. Ele está no primeiro ano de sub-20 e disputou 24 jogos pela categoria até o momento. O Alvinegro Praiano é o seu único clube jogando no campo. Antes, passou pelo futsal do Ribeirão Pires e do Santo André.

"Cheguei aqui com 11 anos, foi um sonho, não acreditei quando passei no teste, porque era uma outra realidade para mim. Foi um privilégio muito grande para mim, como homem, amadurecer muito com os profissionais que estão aqui. Agradeço a Deus pelas oportunidades, agradeço ao Santos por ter confiado em mim e espero entregar sempre o melhor aqui dentro", completou Ananias.

JOÃO ANANIAS DE CONTRATO RENOVADO! ?? O Santos FC renovou o contrato de João Ananias, zagueiro destaque na base e relacionado pela equipe profissional na última vitória sobre o Cruzeiro, no Mineirão. O novo vínculo do #MeninoDaVila de 18 anos com o Alvinegro Praiano se estende... pic.twitter.com/Puq1G3qyJQ ? Santos FC (@SantosFC) August 15, 2025

Nos últimos dias, em meio aos problemas defensivos do Santos, com João Basso e Luan Peres entregues ao departamento médico, Ananias chamou a atenção e entrou no radar do técnico Cleber Xavier.

O defensor, inclusive, foi relacionado pela equipe principal pela primeira vez no último domingo, na vitória de 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"O Ananias é um jogador muito jovem, que chegou aqui com 11 anos, oriundo do futsal. Isso é interessante, porque o Santos tem essa relação muito íntima com o futebol de salão. São exemplos e referências que ficam para nós. O Ananias sendo reconhecido, valorizado, é fundamental. Já vimos esse filme antes, de zagueiros que estão na base e que sobem com sucesso. O Ananias foi chamado para o jogo com o Cruzeiro, e é importante eles estarem familiarizados com a equipe profissional, vivenciarem esse ambiente de jogos", valorizou o presidente Marcelo Teixeira.

O Santos tem trabalhado para renovar o contrato de diversas promessas das suas categorias de base. Recentemente, o Peixe estendeu os vínculos dos atacantes Robinho Jr. e Mateus Xavier, além do meio-campista Gustavo Henrique, capitão da equipe sub-20.