Saiba o que é hérnia inguinal e qual o prazo para retorno de Yuri Alberto no Corinthians

O atacante Yuri Alberto foi submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal e virou desfalque no Corinthians. O jogador já iniciou a recuperação, mas irá desfalcar a equipe alvinegra por um longo período.

A Gazeta Esportiva entrevistou a Dra. Flávia Magalhães, médica do esporte com 20 anos de carreira e passagens por Atlético-MG, América-MG, CBF e Conmebol. Ela explicou o problema de hérnia inguinal e indicou as possíveis causas.

"A hérnia inguinal é caracterizada pela protrusão de estruturas intra-abdominais, mais comumente alças intestinais ou tecido adiposo pré-peritoneal, através de um defeito ou fraqueza na parede abdominal, especificamente na região mioaponeurótica do canal inguinal. Em atletas, está frequentemente associada a microlesões e sobrecarga crônica da musculatura abdominal e dos tendões adutores, provocadas por movimentos repetitivos e de alta intensidade, como acelerações, desacelerações bruscas e mudanças rápidas de direção", explicou.

"Os sintomas incluem dor localizada ou difusa na região inguinal, que se intensifica com esforços, tosse ou manobras de Valsalva, podendo ou não haver um abaulamento visível. Em repouso, a dor tende a diminuir. A incidência é maior em homens e em modalidades que exigem força explosiva e estabilidade do core, como o futebol", acrescentou.

Questionada pela reportagem, a Dra. Flávia também informou o prazo mínimo de recuperação. Nesses casos, atletas costumam levar de quatro a oito semanas.

"O tempo médio para que um atleta profissional retorne ao futebol competitivo após a correção cirúrgica de uma hérnia inguinal varia entre 4 e 8 semanas", disse.

"Esse prazo depende da técnica utilizada, da resposta individual à reabilitação e da ausência de complicações. O processo é estruturado em fases, desde o repouso e cuidados locais no pós-operatório imediato, passando pelo fortalecimento progressivo da musculatura do core, até a retomada controlada dos gestos esportivos específicos, como acelerações, mudanças de direção e chutes, sempre monitorando dor, estabilidade e desempenho funcional", completou.

Problema recorrente

Cirurgias de hérnia inguinal se tornaram recorrentes no Corinthians. Além de Yuri Alberto, o zagueiro Gustavo Henrique e o lateral esquerdo enfrentaram o mesmo problema neste ano.

O clube alvinegro, internamente, trata a situação como um infeliz coincidência. Ainda mais levando em conta que o camisa 9 virou desfalque no mesmo momento em que o holandês Memphis Depay sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa e ficará ausente por, no mínimo, um mês.

"A ocorrência de mais de um caso no mesmo clube em um curto intervalo de tempo pode ser apenas coincidência estatística, já que a sobrecarga crônica dessa região é inerente à modalidade. No entanto, também é possível que fatores como características individuais dos atletas, demandas táticas específicas ou até mesmo a carga de treinos e jogos contribuam para esse cenário. Para uma conclusão precisa, seria necessário avaliar cada caso de forma isolada e considerar todo o contexto de preparação física e histórico de lesões", afirmou a Dra. Flávia.

Yuri Alberto começou a sentir dores abdominais na noite da última terça e foi conduzido ao Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ele realizou exames de imagem e teve diagnosticado o problema, sendo obrigado a passar pela intervenção cirúrgica. Na última quinta-feira, o jogador se manifestou sobre a operação.

Gustavo Henrique passou pela cirurgia de hérnia inguinal no início de maio e começou a transição no início de junho. Ele teve o período de férias durante a pausa para o Mundial de Clubes e ficou à disposição para o retorno aos jogos, em 13 de julho.

Hugo, por sua vez, foi operado no dia 18 de julho. Quase um mês após a cirurgia, ele ainda não foi liberado para voltar aos gramados.