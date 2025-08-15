Rodri fará retorno cuidadoso enquanto City tenta se recuperar após temporada sem troféus

(Reuters) - O Manchester City planeja administrar o retorno do meio-campista Rodri após lesão com tempo regular de jogo, mas limitado, disse o técnico Pep Guardiola antes da estreia na Premier League no sábado contra o Wolverhampton Wanderers.

O retorno antecipado do vencedor da Bola de Ouro Rodri, que perdeu quase toda a temporada 2024-2025 depois de sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior, animou os torcedores do City, que buscam enterrar as lembranças da decepção da última temporada.

O City terminou em terceiro lugar na liga, encerrando a campanha sem um troféu pela primeira vez desde 2016-17.

Guardiola confirmou que Rodri viajará para Wolverhampton, mas o zagueiro Josko Gvardiol, o meio-campista Mateo Kovacic e o atacante Savinho estão afastados por lesão, enquanto o goleiro Ederson também está fora em meio a relatos que o ligam a uma transferência.

"Rodri está prestes a voltar e, o mais importante, seu joelho está perfeito. Ele jogou contra a Juventus (na Copa do Mundo de Clubes em junho) e depois teve que ficar fora por seis semanas devido a uma lesão. Vamos tentar evitar isso", disse Guardiola aos repórteres na sexta-feira.

"Agora ele precisa ganhar minutos nas sessões de treinamento e, principalmente, alguns minutos nos jogos. Porque o que queremos para ele não é voltar e recuar, voltar e recuar novamente... Isso não seria bom."

O City não conta com Kevin De Bruyne e Kyle Walker, que foram para o Napoli e o Burnley, respectivamente, depois que seus contratos expiraram, enquanto Jack Grealish foi emprestado ao Everton depois de cair em desgraça com Guardiola.

Os brasileiros Ederson e Savinho foram associados a transferências, embora Guardiola tenha dito que o goleiro, cujo contrato expira no próximo ano, não pediu para sair.

"Não sei quantos (sairão), mas sei que o mercado na Arábia Saudita é um pouco mais longo... Todos os técnicos gostam de trabalhar com o número certo de jogadores porque eles merecem jogar", disse Guardiola.

"Se algum clube quiser um jogador, deve ligar para o clube, como nós fazemos... A única coisa que me preocupa hoje é se Savinho estará conosco ... espero que por muitos e muitos anos, aos 21 anos de idade, com o potencial que ele tem."

"Mas no final, como sempre, o desejo do jogador prevalece acima de tudo, e depois disso tem que haver um acordo com o clube", completou.

(Reportagem de Shifa Jahan em Bengaluru)