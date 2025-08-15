Topo

Recuperado, Guilherme é decisivo e lidera o Santos em participações em gols no Brasileiro

15/08/2025 07h00

Recuperado de lesão, Guilherme foi decisivo em seu retorno diante do Cruzeiro, no último domingo, no Mineirão. O atacante participou dos dois gols na vitória do Santos por 2 a 1 e tornou o líder em participações diretas da equipe no Campeonato Brasileiro.

Guilherme lesionou o tornozelo direito na partida contra o Internacional, no dia 23 de julho, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Após sofrer uma pancada do zagueiro Vitão, o jogador precisou ser substituído logo aos 15 minutos do primeiro tempo. O time gaúcho venceu por 2 a 1.

Com isso, o atacante de 30 anos desfalcou o Santos na vitória sobre o Juventude (3 a 1) e no empate contra o Sport (2 a 2), ambos válidos pelo Brasileirão.

No retorno de Guilherme, o Cruzeiro abriu o placar com Fabrício Bruno no primeiro tempo. Na etapa final, o atacante marcou o gol de empate do Peixe e deu uma bela assistência para Gustavo Caballero anotar o gol da virada, nos últimos minutos.

Agora, ao lado de Álvaro Barreal, Guilherme é o líder em participações em gols do Santos pelo Campeonato Brasileiro, com cinco. Além disso, Guilherme é o vice-artilheiro da equipe na competição, com três bolas na rede, e o segundo nas assistências, com dois passes para gol.

Na temporada, o atacante disputou 29 partidas, marcou 13 gols e deu quatro assistências.

Calendário do Santos

O Santos volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Vasco, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Com duas vitórias seguidas na competição, o Peixe ocupa a 14ª posição, com 21 pontos.

O Cruzmaltino, sem vencer há cinco rodadas, é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 16 pontos conquistados.

