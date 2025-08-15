PVC: Como Abel mudou o Palmeiras para encaixar Vitor Roque e Flaco López
Abel Ferreira mexeu no time do Palmeiras para encaixar Flaco López e Vitor Roque no comando do ataque, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.
Na função original, como o time vinha jogando, quem vinha por dentro era o Mauricio. E para jogar a dupla de ontem, Vitor Roque e Flaco López, o Mauricio teve que deslocar para o lado direito, que é como ele jogava no Inter e talvez seja o melhor lugar para ele, como um meia-ponta — um ponta que vem para dentro e abre o corredor para o lateral jogar.
A partir do momento que o Mauricio saiu para o lado direito, o Flaco vai jogar como ponta de lança, como segundo centroavante. Ele joga do meio pra frente, por trás do Vitor Roque.
O Mauricio sai da ponta pra dentro, o Sosa sai da ponta pra dentro, abre o corredor para os laterais, o Giay dá largura pro campo pela direita, o Piquerez faz isso pela esquerda, e o Flaco entra como ponta de lança. Funcionou.
Paulo Vinícius Coelho
Com nova dinâmica ofensiva, o Palmeiras deslanchou contra o Universitario no Peru e fez 4 a 0 no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Flaco López fez dois gols, e Vitor Roque, mais um.
Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte
Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:
Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)
Confira os horários das lives do UOL Esporte
08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.
O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.