Premier League e LaLiga abrem nova temporada com cenários opostos e investimentos bilionários

A temporada 25/26 das duas principais ligas nacionais europeias começa nesta sexta (15). Na Premier League, o atual campeão Liverpool abre a rodada inicial contra o Bournemouth, em Anfield, às 16h. O futebol inglês mantém o ritmo acelerado de contratações e investimentos bilionários. Já em LaLiga, com exceção do Atlético de Madrid, o cenário é de um mercado contido, com poucos reforços de impacto, forte aposta na base e até dificuldades para registrar atletas devido ao limite de teto salarial.

A Premier League continua na cena como o status de motor financeiro do futebol europeu. Na janela de transferências, os clubes ingleses já se encaminham para valores em contratações que até agora superam a soma de praticamente todo o restante da Europa, com exceção de alguns gigantes isolados.

Somente o Liverpool investiu cerca de R$ 2 bilhões nessa janela e o gasto de todos os clubes ultrapassam os R$ 14 bilhões. Neste cenário, também se destacam Manchester United e Sunderland, que investiram pesado em busca de reconquistar o caminho das boas campanhas.

LIVERPOOL

Os atuais campeões ingleses são o "carro-forte" dessa janela europeia, sendo o clube que mais investe na janela em todo continente. Dois dos jogadores mais caros foram para o Liverpool vindos do futebol alemão: o meia Florian Wirtz (ex-Bayer Leverkusen) e Hugo Ekitiké (ex-Eintracht Frankfurt).

Desejo antigo do clube, o zagueiro marfinense Marc Ghéhi, do Crystal Palace, está próximo de ser mais um grande reforço. Giovanni Leoni, italiano joia do Parma, também é outro que pode reforçar a zaga do Liverpool.

Dentre as principais saídas estão Luis Díaz, Darwin Nuñez e Alexander-Arnold.

CHELSEA

Campeão mundial e da Conference League, o Chelsea também vem investindo forte nessa janela para ir além em 2025/26. Duas das principais chegadas são brasileiros: Estêvão e João Pedro. Andrey Santos (ex-Vasco) também retorna de empréstimo.

Gittens, ponta inglês vindo do Borussia Dortmund, é o reforço mais caro do time de Londres, custando R$ 411 milhões. Delap, vindo do Ipswich Town, chega para disputar posição com João Pedro. Parceiro de Caicedo na seleção equatoriana, Kendry Páez também compõe o elenco.

MANCHESTER UNITED

Depois de amargar a pior campanha na história da Premier League e um vice na Liga Europa, o Manchester United resolveu investir pesado em jogadores da própria liga para tentar superar os erros das últimas janelas e voltar a figurar no topo do futebol inglês.

O United investiu R$1,4 bilhão por três atacantes. Com 27 gols nas últimas duas edições da Premier League, o brasileiro Matheus Cunha, que estava no Wolverhampton, é o principal reforço. O camaronês Bryan Mbeumo, ex-Brentford e o esloveno Benjamin Sesko, ex-RB Leipzig completam o trio.

MANCHESTER CITY

O Manchester City já havia se movimentado na janela de transferências com um pacote de reforços de peso de olho no Mundial de Clubes. O clube inglês desembolsou R$ 348 milhões pelo meia Reijnders, do Milan, R$ 233 milhões pelo lateral-esquerdo Ait-Nouri, do Wolverhampton, e R$ 230 milhões pelo atacante Cherki, do Lyon. Além disso, fechou a chegada do goleiro Bettinelli, ex-Chelsea.

Por outro lado, o City perdeu nomes importantes: Yan Couto foi vendido ao Borussia Dortmund, Kevin De Bruyne deixou o clube sem custos para defender o Napoli, e Kyle Walker acertou com o Burnley. Sterling teve seu empréstimo encerrado e retornou ao Chelsea.

Na posição de goleiro, o vai e vem do City promete: Donnarumma, do PSG, está negociando, enquanto o titular Ederson deve ir para o Galatasaray.

Para complicar o início de temporada de Pep Guardiola, o treinador não poderá contar com Kovacic e Foden, ambos lesionados, além de Rodri, suspenso nos três primeiros jogos da competição.

ARSENAL

O Arsenal movimentou o mercado de transferências com reforços de peso para tentar quebrar a sina dos três vices consecutivos. Com 52 gols em 54 jogos na última temporada, o atacante sueco Viktor Gyökeres, destaque do Sporting, é a principal expectativa.

A contratação mais cara foi o meio-campo Martin Zubimendi. O espanhol, ex-Real Sociedad, desembarcou em Londres por 70 milhões de euros (R$ 442 milhões), tornando-se a maior venda da história do clube basco. Também chegaram o ponta Noni Madueke e o goleiro Kepa Arrizabalaga, ambos do Chelsea, e o volante Christian Norgaard, ex-Brentford.

LALIGA

BARCELONA

O Barcelona investiu apenas R$ 160 milhões nesta janela, valor menor que o gasto de Botafogo e Flamengo no Brasil, por exemplo. Chegaram apenas o goleiro Joan García, do Espanyol, e Marcus Rashford, emprestado pelo Manchester United. O inglês ainda aguarda liberação para registro devido a restrições salariais.

Apesar do investimento modesto, é alta a expectativa dos catalães para repetir o excelente desempenho da última temporada, quando foram campeões espanhóis e chegaram na semifinal da Champions League. O técnico Hansi Flick aposta na manutenção de um núcleo jovem e promissor, liderado por Lamine Yamal, estrela de 18 anos, Pau Cubarsí, zagueiro de 18 anos e Pedri, de 22.

REAL MADRID

Xabi Alonso assume o comando no lugar de Carlo Ancelotti, com contrato até 2028. Entre as principais chegadas estão o zagueiro holandês Dean Huijsen, comprado do Bournemouth, o lateral inglês Alexander-Arnold, do Liverpool, e a joia argentina Mastantuono, do River Plate. Os três reforços ultrapassam os R$ 700 milhões.

Alonso quer mais reforços, porém a diretoria resiste. Rodrygo, com menos espaço no time, é alvo do futebol inglês e pode sair. Lucas Vázquez e Modric, grandes ídolos dos merengues, foram as principais saídas.

ATLÉTICO DE MADRID

O Atlético investiu R$ 940,5 milhões em nove reforços. Dentre os reforços estão o argentino Thiago Almada, ex-Botafogo, e o atacante da seleção italiana Raspadori, que custou R$ 121 milhões vindo da Atalanta. Por R$ 231 milhões, o reforço mais caro do time colchonero é Aléx Baena, ponta-esquerda da seleção espanhola e que estava atuando no Villarreal.

Com nove reforços até o momento, o Atleti busca recompor seu elenco. Do clube, se despediram veteranos importantes como Ángel Correa, Saúl Ñíguez, Witsel e Azpilicueta.

AINDA EM LALIGA

Excluindo Real Madrid, Barcelona e Atlético, os demais 17 clubes da primeira divisão gastaram juntos R$ 465 milhões. O valor, por exemplo, é apenas metade do que Sunderland investiu ao voltar para a 1ª divisão da Premier League.

Entre as contratações mais caras estão Alberto Moleiro, do Las Palmas para o Villarreal, por R$ 100 milhões, o zagueiro Brasileiro Natan, ex-Flamengo e Red Bull Bragantino, comprado após empréstimo junto ao Betis; e Rodrigo Riquelme, também para o Betis.

A surpresa da janela espanhola ficou com o Athletic Bilbao. O clube do País Basco superou o assédio dos gigantes europeus e renovou com Nico Williams até 2035.

A liga espanhola ainda vive um problema estrutural na inscrição de jogadores: mais da metade dos reforços anunciados ainda não foram registrados oficialmente por causa dos limites salariais. A janela de transferências da Europa se encerra em 1º de setembro.