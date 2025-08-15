Portuguesa confirma desligamento do técnico Cauan de Almeida

A Portuguesa comunicou nesta sexta-feira o desligamento do técnico Cauan de Almeida. A demissão do treinador veio após a eliminação da na segunda fase da Série D, nos pênaltis, diante do Mixto, no último sábado.

Cauan dirigiu o time em 29 partidas, somando 12 vitórias, 11 empates e seis derrotas. Com 54% de aproveitamento, a Lusa acumulou 39 gols marcados e 31 sofridos sob seu comando. Ele foi o primeiro técnico após a aquisição da SAF da Portuguesa.

"Agradecemos ao treinador pelo trabalho prestado, pelo respeito, empenho e profissionalismo demonstrados durante todo o período em que esteve no clube", publicou a Portuguesa.

Nota Oficial - Cauan de Almeida

Com a eliminação na Série D do Brasileiro, o time paulista não tem mais jogos oficiais a serem disputados neste ano e já mira a próxima temporada.