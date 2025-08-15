Paulo Otavio projeta início de temporada do Al Sadd e comemora chegada de Firmino

O lateral esquerdo Paulo Otavio inicia neste fim de semana mais uma temporada pelo Al Sadd, do Catar, clube que defende desde 2023 e com o qual já conquistou quatro títulos: é bicampeão da Qatar Stars League, campeão da Copa do Emir e da Copa do Catar.

Revelado pelo Athletico Paranaense, o brasileiro de 30 anos conta com seis temporadas de experiência no futebol alemão - quatro delas no Wolfsburg - e foi eleito o melhor jogador de sua posição nas duas últimas edições da liga catari.

A estreia do Al Sadd na nova temporada será em casa, neste sábado, às 14h30 (de Brasília), diante do Qatar SC. Considerado o maior clube do país, o time de Doha é o maior vencedor da Qatar Stars League, com 18 títulos - número que coloca o Al Duhail, Al Rayyan e Qatar SC, todos com oito troféus, bem atrás no ranking.

O início da temporada 2025/26 no Al Sadd também é marcado pela chegada de um compatriota ilustre: o atacante Roberto Firmino, contratado junto ao Al Ahli, da Arábia Saudita, onde foi campeão da Champions League Asiática no último mês de maio.

Além de Paulo Otavio, o ex-jogador do Liverpool e da Seleção Brasileira se junta a um quarteto brasileiro formado ainda pelo meia Claudinho (ex-RB Bragantino), pelo volante Guilherme (ex-Corinthians) e pelo ponta Giovani (ex-Palmeiras).

"O Firmino é um jogador de nível de elite, acostumado a grandes conquistas, e vai agregar muito ao elenco. Todos estamos muito motivados com a chegada dele. Aqui no Al Sadd, a cobrança é sempre alta e o objetivo é claro: disputar todos os títulos nacionais e internacionais. Pelo que nós conversamos e vimos na pré-temporada, ele já está em casa e mais do que pronto para nos ajudar", exaltou Paulo Otavio, que soma seis gols e dez assistências em 61 jogos com a camisa do clube de Doha.