Panini traz os craques do Brasileirão em nova coleção de cartões

Passado o Mundial de Clubes, o Campeonato Brasileiro volta a ser o centro das atenções no futebol nacional. Com isso, a Panini lançou uma coleção para os torcedores: o Brasileirão 2025 ADRENALYN XL. O pacote inicial já está disponível para vendas no site da Panini e nas principais bancas em todo o Brasil.

No pacote estão inclusos quatro envelopes com seis cartões cada, três de edição limitada, um tabuleiro, uma pasta e um Guia Oficial. A Coleção completa conta com 17 cartões-base dos principais jogadores de cada time, além de cartões especiais com grandes destaques do campeonato em categorias especiais como Muralha, Artilheiro, Diamante, Estrela, Top Player, Luvas Douradas, e muitos outros.

Ao todo, o lançamento chega com 471 cartões numerados, sendo 131 metalizados e 25 de edição limitada, além das variações autografadas para os cartões da categoria Estrela.

Os cartões ainda podem ser usados para a montagem de seus próprios times para disputar com amigos e familiares em busca da melhor equipe. Cada jogador recebeu uma pontuação de acordo com seu desempenho na última temporada do Brasileirão, estaduais e, em alguns casos, torneios internacionais.

O Brasileirão 2025 ainda contará com lançamentos quinzenais, iniciando com uma lata exclusiva para os colecionadores guardarem seus cartões, acompanhada de 6 envelopes (29/8); além de envelopes especiais (15/9), e o Upgrade Set (10/10), que irá traze100 cartões inéditos e novas contratações do Campeonato Brasileiro.

Para os colecionadores apaixonados, a Panini ainda preparou uma surpresa especial: os envelopes poderão vir com uma das letras da palavra "Adrenalyn", aqueles que conseguirem juntar as nove letras, terão direito a uma bola de futebol. O regulamento completo pode ser encontrado no site da Panini.