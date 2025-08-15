Palmeiras x Universitario-PER: veja preços e como comprar ingressos para o jogo da Libertadores

O Palmeiras divulgou, nesta sexta-feira, informações detalhadas sobre a venda dos ingressos para o jogo de volta das oitavas da Libertadores, diante do Universitário. A partir das 12 horas (de Brasília) deste sábado, o Verdão dará início à pré-venda para o confronto por meio de seu site oficial.

A venda geral terá início no dia 18, às 10 horas. Os bilhetes custarão entre R$ 50 (Geral Norte) e R$ 200 (Central Oeste), preços cheios. A comercialização é feita pelo site www.ingressospalmeiras.com.br.

Na pré-venda, os ingressos são exclusivamente destinados aos sócios-torcedores. A venda para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

O clube também divulgou que os torcedores com o direito da meia-entrada devem realizar um novo processo para comprovação do benefício, que ocorrerá exclusivamente de forma virtual antes da aquisição das entradas.

Associados do clube e donos de cadeiras cativas também poderão resgatar seus ingressos às 12 horas de domingo.

No primeiro confronto entre Palmeiras e Universitario, na última quinta-feira, o Alviverde goleou os peruanos por 4 a 0 no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. Agora, joga por um empate ou uma derrota por até três gols de diferença para avançar às quartas do torneio continental.

Confira o preço dos ingressos para Palmeiras x Univesitario:

Geral Norte: R$50,00 [inteira] e R$25,00 [meia-entrada]



Gol Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]



Gol Sul: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada]



Central Leste: R$180,00 [inteira] e R$90,00 [meia-entrada]



Central Oeste: R$200,00 [inteira] e R$100,00 [meia-entrada]



Superior Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]



Superior Sul: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]



Superior Leste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]



Superior Oeste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]