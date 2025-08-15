Palmeiras vence o Cruzeiro de virada no Allianz e avança à final do Brasileiro sub-20

Nesta sexta-feira, o Palmeiras carimbou a vaga à final do Campeonato Brasileiro ao vencer o Cruzeiro, de virada, por 2 a 1, em jogo único que aconteceu no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Rayan abriu o placar para o time mineiro, enquanto Gilberto e Riquelme Fillipi.

Agora, a equipe comandada pelo técnico Lucas Andrade aguarda o vencedor de Red Bull Bragantino x Athletico-PR para conhecer seu adversário da final. A decisão, que acontece em jogo de ida e volta, está prevista para os dias 20 e 27 de agosto. Os detalhes ainda serão definidos pela CBF, mas, o Verdão decide em casa.

O Palmeiras defende o título do Brasileiro sub-20. Em 2024, a equipe alviverde superou o próprio Cruzeiro na final para ficar com a taça, a terceira do torneio conquistada pelo clube. Anteriormente, o Palestra faturou o título em 2018 e 2022.

O jogo

Primeiro tempo

As equipes protagonizaram um primeiro tempo até que movimentado. Aos cinco minutos, o Palmeiras teve a chance de abrir o placar. Riquelme Fillipi fez boa jogada pela direita, invadiu a área, driblou a marcação e cruzou na cabeça de Robson, que cabeceou o mandou próximo do gol de Otávio. Cinco minutos depois, o Cruzeiro aproveitou sua melhor oportunidade e saiu e vantagem.

Baptistella acionou Rayan, que deixou a zaga palmeirense para trás e bateu firme para o fundo do gol de Aranha, fazendo 1 a 0 para as Crias da Toca. Correndo atrás do placar, o Palmeiras teve chances de empatar aos 22 e aos 31. Na primeira, Gilberto cruzou na área, buscando Erick Belé e o goleiro fez grande defesa. Depois, Heittor cruzou pela direita, Riquelmi Fillipi apareceu livre na pequena área e mandou para fora.

A pressão palmeirense funcionou, e as Crias da Academia empataram aos 36. Gilberto recebeu na direita, ajeitou a bola e bateu cruzado e forte para deixar tudo igual.

Segundo tempo

Antes do primeiro minuto do segundo tempo, quase que o Palmeiras virou. Coutinho recebeu na entrada da área, finalizou para o gol e viu Otávio se esticar bem para fazer a defesa. Aos três minutos, o goleiro da Raposa trabalhou novamente e espalmou o chute perigoso de Gilberto em cobrança de falta. Quatro minutos depois, Heittor ajeitou de cabeça para Erick Belé, que pegou em cheio, mas parou em defesa de Otávio.

Aos 12, Baptistella levou perigo ao gol de Aranha. Ele recebeu na entrada da área, bateu forte e mandou perto do gol. O Palmeiras seguiu pressionado e dando trabalho para Otávio. Aos 21, Heittor finalizou na pequena área e o goleiro defendeu. Na sequência, Thalys arriscou de fora da área e mandou por cima da meta.

O Palmeiras virou o jogo aos 34 minutos. Gilberto lançou boa bola na área, Luis Saboia desviou de cabeça para a pequena área. Riquelme Fillipi completou de cabeça e balançou a rede para garanti a classificação do Verdão à final.