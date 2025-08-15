Topo

Esporte

Palmeiras recusa oferta de R$ 95 milhões do Milan por Agustín Giay

Agustín Giay vive seu melhor momento no Palmeiras desde que foi contratado, no meio do ano passado - Cesar Greco/Palmeiras
Agustín Giay vive seu melhor momento no Palmeiras desde que foi contratado, no meio do ano passado Imagem: Cesar Greco/Palmeiras
do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

15/08/2025 18h33

O Palmeiras recusou uma investida de 15 milhões de euros (R$ 95 milhões) do Milan pelo lateral-direito Agustín Giay. A diretoria alviverde se prepara internamente para 'blindar' no mercado da bola o defensor de 21 anos, que também recebeu sondagens de outros gigantes europeus.

O que aconteceu

O UOL apurou que o Palmeiras recebeu uma proposta de 15 milhões de euros do Milan pelo lateral. Giay é visto como peça essencial no elenco e não foi liberado.

O interesse do Milan não é recente. Os primeiros contatos do clube italiano por Giay foram há mais de um ano, desde os tempos do defensor no San Lorenzo, antes de se transferir ao Palmeiras.

Além da procura do Milan, o Alviverde também se prepara para investidas de outros gigantes europeus. O UOL ouviu que o clube planeja 'blindar' o lateral até o fim desta janela.

Entre as sondagens que o defensor recebeu nas últimas semanas, há também contatos de Bayer Leverkusen, Benfica e Napoli. Os dois últimos ocorreram ainda antes do Mundial de Clubes, buscando uma liberação justamente como reforço para o torneio nos EUA.

Um dos trunfos do Palmeiras é a situação contratual do jogador, que assinou, no ano passado, até o final de 2029.

Giay conquistou espaço na defesa do Palmeiras nesta temporada. Até aqui, começou em 26 das 36 partidas da equipe desde o fim do Campeonato Paulista, incluindo em três dos quatro jogos no Mundial de Clubes.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Santos anuncia renovação de contrato com jovem zagueiro da base; veja detalhes

Palmeiras recusa oferta de R$ 95 milhões do Milan por Agustín Giay

Flamengo confirma acordo com novo patrocinador máster

Com homenagens a Jota, Liverpool leva susto, mas bate Bournemouth pelo Inglês

Liverpool abre o Inglês com vitória suada sobre o Bournemouth em dia de comoção por Diogo Jota

Flamengo renova com Varela até 2027: 'Muito feliz em permanecer'

Chama! Pôster do UFC 320 destaca revanche entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev

Força Aérea Brasileira destaca tecnologia e talentos esportivos na COB EXPO 2025

Corinthians pode ter candidatos para substituir Augusto Melo ainda este mês

Sem Yuri e Memphis, Corinthians deve ter ataque da base contra o Bahia

Palmeiras manda Marcos Rocha ao Grêmio, chega a 18 saídas no ano e acerta com mais 2 reforços