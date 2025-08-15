Palmeiras mantém fama de visitante indigesto na Libertadores e volta a ficar sem sofrer gols após quatro jogos

A vitória do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Universitario-PER, no Estádio Monumental de Lima, pela ida das oitavas de final da Libertadores, foi o 16° triunfo palmeirense como visitante nesta temporada em 22 jogos possíveis. Com isso, o Verdão ampliou sua invencibilidade no torneio continental para 11 jogos e voltou a ficar com a baliza a zero após quatro partidas.

O Palmeiras fez uma campanha com 100% de aproveitamento na primeira fase da Libertadores e avançou ao mata-mata como líder geral, podendo decidir em casa os confrontos eliminatórios. Palmeiras e Universitario fazem o jogo de volta na próxima quinta-feira, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília).

A última derrota do Alviverde fora do Brasil pela Libertadores foi contra o Bolívar revés para o Bolívar-BOL, pela fase de grupos de 2023. Depois disso, foram nove vitórias e dois empates. O Verdão sofreu só uma derrota nas últimas 29 partidas em solo estrangeiro pela principal competição do continente, somando 23 vitórias e cinco empates.

Nesse período, o porém, a equipe paulista sofreu um revés para o Botafogo, no Nilton Santos, no primeiro jogo das oitavas da Libertadores da última temporada. Depois, em casa, o Verdão empatou por 2 a 2 e acabou caindo na competição.

Baliza a zero

O Palmeiras sofreu defensivamente nos últimos jogos e sofreu seis gols em quatro partidas. Foram três contra o Corinthians, em dois jogos, dois contra o Vitória, e um contra o Ceará. Os dois primeiros pela Copa do Brasil (ida e volta) e os dois últimos pelo Brasileirão. Diante do time peruano, o Verdão voltou a terminar um jogo com a baliza a zero após quatro compromissos.

E aproveitando o embalo do bom desempenho como visitante, o Palmeiras enfrenta o Botafogo, no domingo, no Nilton Santos. A bola rola a partir das 20h30 para a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, no Allianz Parque, as equipes empataram sem gols.