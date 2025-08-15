Palmeiras manda Marcos Rocha ao Grêmio, chega a 18 saídas no ano e acerta com mais 2 reforços

O Palmeiras vai antecipar o fim do contrato de Marcos Rocha e permitirá que o atleta siga seu caminho em outro clube. O experiente lateral-direito de 36 anos tem um acordo com o Grêmio, com o qual vai assinar contrato até dezembro de 2026.

Seu vínculo terminaria em dezembro deste ano, mas o jogador pediu e o Palmeiras o liberou para assinar com o Grêmio, que não pagará nada aos paulistas. O lateral está sem espaço no time alviverde e não teria seu contrato renovado. Por isso, quis buscar um novo clube.

Por anos uma das principais lideranças do Palmeiras, Marcos Rocha deixará o clube após sete anos e meio e 12 títulos. É o atleta mais vitorioso da história da equipe, ao lado de Weverton, Gustavo Gómez, Mayke, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira.

Foram duas taças da Libertadores, três do Brasileirão, quatro do Paulistão, além de uma da Recopa Sul-Americana, da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil.

Antes prestigiado com Abel Ferreira, o lateral-direito passou a ser preterido devido à reformulação - que ainda está em recurso - no Palmeiras. Mayke, que era seu concorrente de posição, decidiu sair há duas semanas, e o experiente jogador fará o mesmo depois que Giay se firmou entre os titulares e que Khellven chegou vindo da Rússia.

Ele atuou em 17 dos 49 jogos do Palmeiras na temporada, 13 deles como titular. No Brasileirão, esteve em campo apenas uma vez. Portanto, pode defender o Grêmio na competição.

Confirmada a saída de Rocha, o Palmeiras terá se desfeito de 18 atletas na temporada, o que prova que o elenco se modificou muito em 2025. Só no meio deste ano, depois do Mundial de Clubes, saíram oito jogadores, motivo que faz o Palmeiras ir ao mercado para se reforçar. A janela de transferências fecha no dia 2 de setembro.

Chegaram nove atletas e mais dois estão próximos de reforçar o elenco palmeirense: o goleiro Carlos Miguel e o lateral-esquerdo Jefté. Ambos são esperados nesta semana na Academia de Futebol para passar por exames médicos e assinar contrato.

Não está descartada a aquisição de mais um meia-atacante, embora o setor não seja prioridade. O paraguaio Julio Enciso, do Brighton, da Inglaterra, interessa, mas ainda não houve proposta. O clube ainda quer um segundo volante para substituir Richard Ríos, vendido ao Benfica no mês passado.

JOGADORES QUE SAÍRAM EM 2025:

Dudu, Lázaro, Gabriel Menino, Vitor Reis, Michel, Atuesta, Rômulo, Rony, Caio Paulista, Zé Rafael, Fabinho, Richard Ríos, Estêvão, Mateus, Naves, Mayke, Vanderlan e Marcos Rocha