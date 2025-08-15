Na estreia de Valentim, América-MG busca empate no final diante do lanterna Amazonas

No 'apagar das luzes', o América-MG buscou o empate diante do Amazonas, em jogo isolado da 22ª rodada nesta sexta-feira. Perdendo por 2 a 0, o time mineiro que estreava o técnico Alberto Valentim chegou a igualdade de 2 a 2 com dois pênaltis convertidos de Figueiredo, no Estádio Carlos Zamith.

Com o resultado, o América-MG 'dorme' fora da zona de rebaixamento, com 22 pontos, empatado com o Volta Redonda - que ainda joga na rodada -, porém com uma vitória a mais (6 a 5). Já o Amazonas terminou a partida com um gosto amargo. O time estava deixando a lanterna e, de quebra, saindo da zona de descenso. Com o empate, segue na última colocação, com 21 pontos.

O duelo começou truncado e com poucas emoções. Fazendo sua estreia no América-MG, o técnico Alberto Valentim optou pela formação com três zagueiros, o que custou para o time se adaptar e ameaçou em chutes de longas distâncias. Já o Amazonas tinha uma leve superioridade e explorava o jogo aéreo para chegar ao gol.

Em uma cobrança de falta na área, após bola desviada, Henrique Almeida sofreu pênalti de Cássio. Kevin Ramírez cobrou e colocou o time da casa à frente do placar, aos 37 minutos. O time mineiro tentou responder na sequência com Willian Bigode, mas João Lopes fez grande defesa. No último lance, Luan Silva bateu cruzado e quase ampliou.

Na segunda etapa, o América abriu mão dos três zagueiros e passou a ter superioridade no duelo. Figueiredo bateu colocado e João Lopes espalmou. Depois, Kauã Diniz perdeu uma grande chance com o gol livre. Quando parecia perto do empate, o Amazonas com Rafael Tavares ampliou o marcador, com Rafael Tavares finalizando de longe e contando com um desvio no caminho.

O gol relaxou o time manauara, deixando os mineiros vivos em campo. Tanto que aos 32, Maguinho sofreu pênalti de Fabiano. Figueiredo cobrou forte e descontou. João Lopes ainda chegou a tocar na bola.

Na reta final, o Amazonas passou a esfriar a partida. Antes do apito final, houve uma queda de energia, que resultou em mais tempo de acréscimos. Já aos 53, Maguinho foi novamente derrubado por Fabiano. Figueiredo foi para a cobrança e garantiu o empate.

O América-MG volta a campo no dia 23, às 18h, diante do Goiás, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. Já o Amazonas atua na segunda-feira (dia 25), às 21h30, quando encerra a 23ª rodada diante do Avaí, no estádio Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 2 X 2 AMÉRICA-MG

AMAZONAS - João Lopes; Castrillón (Akapo), Alvariño, Diego Borges e Fabiano; Guilherme Xavier (Digão), Erick Varão e Rafael Tavares (Zabala); Kevin Ramírez (Aldair Rodríguez), Luan Silva e Henrique Almeida (PH). Técnico: Márcio Zanardi.

AMÉRICA-MG - Cássio; Ricardo Silva, Júlio César (Titi Ortiz) e Lucão; Maguinho, Kauã Diniz (Yago Souza), Miquéias (Elizari), Miguelito (Stênio) e Paulinho; Willian Bigode (Arthur Sousa) e Figueiredo. Técnico: Alberto Valentim.

GOLS - Kevin Ramírez, aos 37 minutos do primeiro tempo. Rafael Tavares, aos nove. Figueiredo, aos 32 e 53 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kevin Ramírez, Erick Varão e Guilherme Xavier (Amazonas); Cássio, Lucão, Kauã Diniz, Arthur Sousa e Figueiredo (América-MG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).