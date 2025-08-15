Mubadala Brazil SailGP não participará de etapa na Alemanha após acidente

O Mubadala Brazil SailGP Team não irá competir na oitava etapa do Rolex SailGP Championship 2025, em Sassnitz, na Alemanha, neste fim de semana, devido a um acidente ocorrido durante um treino preparatório.

Enquanto praticava nas águas da cidade alemã, a viga frontal do catamarã F50 da equipe brasileira colapsou após um mergulho de proa de alto impacto. Nenhum tripulante ficou ferido e, neste momento, a organização do SailGP conduz uma investigação para apurar as causas do ocorrido.

A equipe brasileira, que vem de uma sequência de resultados consistentes e conquistas históricas na temporada, buscava manter sua evolução na estreia em águas alemãs.

"A primeira coisa que preciso destacar como timoneira do Mubadala Brazil SailGP Team é o quanto estou aliviada de todos estarem bem. O barco não está em boas condições após o acidente e agora a noite vai ser levantado da água para podermos entender o tamanho do dano. Como líder, minha principal preocupação agora é quanto a continuidade da equipe nas próximas etapas. É realmente uma pena que isso tenha acontecido, pela incrível evolução do time nos últimos meses e especialmente nos últimos dias aqui em Sassnitz, na prévia da etapa da Alemanha", disse Martine Grael, driver da equipe brasileira.

"Depois de três excelentes dias de treinos, nos quais aprimoramos muito a comunicação e a performance, hoje foi o dia das regatas de treino, com ventos entre 15 e 20 nós. O dia ganhou um significado ainda mais marcante quando, na primeira regata, logo na montagem da primeira boia, preparamos a manobra para o gybe e a viga frontal do barco quebrou. A equipe técnica do SailGP já está investigando a causa da quebra e divulgará mais informações em breve", comentou Horácio Carabelli, Diretor Esportivo do time.

Após a etapa na Alemanha, o SailGP continuará sua jornada em outros locais, como França/Saint-Tropez, (12 e 13 de setembro), Suíça/Genebra, (20 e 21 de setembro), Espanha/Cádiz (4 e 5 de outubro) e Abu Dhabi (29 e 30 de novembro).