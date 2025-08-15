Meeting Paralímpico chega à etapa final com mais de mil atletas em São Paulo
O Meeting Paralímpico 2025 chega à sua 27ª e última etapa nesta semana, de sexta-feira a domingo, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP), após ter passado por todas as demais unidades federativas do Brasil. A etapa paulista reunirá 1.117 atletas de sete modalidades.
Além de receber mais de mil atletas, a última etapa do Meeting Paralímpico oferecerá provas para o alto rendimento e para esportistas em desenvolvimento, que irão competir nas Seletivas Estaduais de quatro competições: Paralimpíadas Escolares, Paralimpíadas Universitárias, Paralimpíadas Militares e Intercentros (competição entre crianças de 7 a 10 anos alunas de Centros de Referência do CPB).
O Centro de Treinamento Paralímpico irá receber seis das sete modalidades em disputa: atletismo (660 participantes), natação (270), halterofilismo (80), bocha (32), tênis de mesa (12), tiro com arco (37). Além disso, a Escola de Educação Física da Polícia Militar de São Paulo vai sediar provas de tiro esportivo para 26 atletas.O Meeting Paralímpico foi criado em 2021 e tem o objetivo de desenvolver o paradesporto em todo o território nacional, com a participação de novos talentos e atletas de elite. Entre abril e agosto deste ano, o evento irá passar por todos os estados e pelo Distrito Federal.
Como parte das ações realizadas em comemoração aos 30 anos do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), a etapa de São Paulo do Meeting contará com uma homenagem a 11 atletas com trajetórias marcantes na história do Movimento Paralímpico no Brasil e que estiveram em etapas anteriores do evento neste ano: Anelise Hermany, Suely Guimarães, Márcia Malsar, Adriano Lima, Maria Jussara, Maria José Ferreira , Terezinha Guilhermina, André Garcia, Luis Antônio Silva, Shirlene Coelho e Petrúcio Ferreira.