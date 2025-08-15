Marcos rocha negocia rescisão de contrato e encaminha saída do Palmeiras

Mais um jogador multicampeão pelo Palmeiras está perto de deixar o clube nesta temporada. O veterano lateral direito Marcos Rocha, com contrato até o final do ano, negocia sua rescisão junto ao Verdão.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o Palmeiras deseja que o jogador cumpra seu contrato até o fim, mas entende que uma liberação antecipada seja justa, já que Marcos Rocha recebeu propostas de outros clubes com vínculos mais longos.

Inclusive, o Grêmio aparece como um possível destino para o lateral direito de 36 anos, de acordo com o jornalista Chico Garcia. Marcos Rocha disputou apenas uma partida pelo Campeonato Brasileiro e ainda pode disputar a competição por outras equipes.

Caso a saída se concretize, Marcos Rocha vai ser mais um jogador multicampeão pelo Palmeiras a deixar o clube em 2025, assim como Dudu, Rony, Zé Rafael e, mais recentemente, Mayke.

Desde 2018 no Verdão, o lateral direito disputou 340 jogos pela equipe e levantou 12 troféus. Marcos Rocha conquistou três títulos do Campeonato Brasileiro (2018, 2022 e 2023), duas Copas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Supercopa do Brasil (2023) e uma Recopa Sul-Americana (2022).

Nesta temporada, Marcos Rocha disputou apenas 17 jogos, sendo 13 deles pelo Campeonato Paulista. O jogador acabou perdendo espaço com a ascensão de Agustín Giay, que assumiu a titularidade na equipe do técnico Abel Ferreira, e com a chegada de Khellven, recém-contratado.

Com isso, Marcos Rocha não foi relacionado para a partida do Palmeiras diante do Universitario, nesta quinta-feira, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, em Lima. O Verdão goleou por 4 a 0.

Enquanto espera pela definição do futuro do jogador, o Palmeiras volta a campo neste domingo, às 20h30 (de Brasília), quando visita o Botafogo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos.