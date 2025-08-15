Mallorca x Barcelona pelo Espanhol: onde assistir ao vivo, histórico e escalações
Atual campeão, o Barcelona inicia a defesa do título do Campeonato Espanhol neste sábado. Os catalães viajam para enfrentar o Mallorca, às 14h30 (de Brasília), no Estadi Mallorca Son Moix, em Palma de Mallorca.
Onde assistir Mallorca x Barcelona ao vivo?
O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.
Como o Mallorca chega ao confronto
Na pré-temporada, o Mallorca venceu amistosos contra Sant Andreu, Shabab Al-Ahly, Poblense e Hamburgo. Os espanhóis ainda empataram com o Parma e foram derrotados pelo Lyon.
Como o Barcelona chega ao confronto
Antes da estreia oficial na temporada, o Barcelona disputou quatro jogos de preparação. Os catalães venceram: Como, Daegu, Seoul e Vissel Kobe. As principais contratações da equipe foram o goleiro Joan García e o atacante Rashford.
Histórico de confronto entre Mallorca x Barcelona
Em 73 confrontos entre as equipes na história, o Barcelona levou a melhor em 44 jogos, enquanto o Mallorca venceu outros 16, além de 13 empates.
Prováveis escalações
Provável escalação Mallorca
Leo Román; Morey, Raíllo, Valjent e Mojica; Morlanes, Mascarell e Darder; Asano, Muriqi e Pablo Torre
Técnico: Jagoba Arrasate
Provável escalação Barcelona
Joan García; Koundé, Araújo, Cubarsí e Balde; De Jong, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres e Raphinha
Técnico: Hansi Flick
Arbitragem de Mallorca x Barcelona
Jose Luis Munuera será o árbitro do confronto. O VAR não foi divulgado.
Próximo jogo do Mallorca
Jogo: Mallorca x Celta de Vigo
Horário: 12h (de Brasília)
Campeonato: 2ª rodada do Campeonato Espanhol
Local: Estadi Mallorca Son Moix
Próximo jogo do Barcelona
Jogo: Levante x Barcelona
Horário: 16h30 (de Brasília)
Campeonato: 2ª rodada do Campeonato Espanhol
Local: Estadio Ciudad de Valencia
Ficha técnica
Jogo: Mallorca x Barcelona
Horário: 14h30 (de Brasília)
Campeonato: 1ª rodada do Campeonato Espanhol
Local: Estadi Mallorca Son Moix
Onde Assistir: Espn e do Disney+