Mallorca x Barcelona pelo Espanhol: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

15/08/2025 20h00

Atual campeão, o Barcelona inicia a defesa do título do Campeonato Espanhol neste sábado. Os catalães viajam para enfrentar o Mallorca, às 14h30 (de Brasília), no Estadi Mallorca Son Moix, em Palma de Mallorca.

Onde assistir Mallorca x Barcelona ao vivo?

O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Como o Mallorca chega ao confronto

Na pré-temporada, o Mallorca venceu amistosos contra Sant Andreu, Shabab Al-Ahly, Poblense e Hamburgo. Os espanhóis ainda empataram com o Parma e foram derrotados pelo Lyon.

Como o Barcelona chega ao confronto

Antes da estreia oficial na temporada, o Barcelona disputou quatro jogos de preparação. Os catalães venceram: Como, Daegu, Seoul e Vissel Kobe. As principais contratações da equipe foram o goleiro Joan García e o atacante Rashford.

Histórico de confronto entre Mallorca x Barcelona

Em 73 confrontos entre as equipes na história, o Barcelona levou a melhor em 44 jogos, enquanto o Mallorca venceu outros 16, além de 13 empates.

Prováveis escalações

Provável escalação Mallorca

Leo Román; Morey, Raíllo, Valjent e Mojica; Morlanes, Mascarell e Darder; Asano, Muriqi e Pablo Torre

Técnico: Jagoba Arrasate

Provável escalação Barcelona

Joan García; Koundé, Araújo, Cubarsí e Balde; De Jong, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres e Raphinha

Técnico: Hansi Flick

Arbitragem de Mallorca x Barcelona

Jose Luis Munuera será o árbitro do confronto. O VAR não foi divulgado.

Próximo jogo do Mallorca

Jogo: Mallorca x Celta de Vigo

Horário: 12h (de Brasília)

Campeonato: 2ª rodada do Campeonato Espanhol

Local: Estadi Mallorca Son Moix

Próximo jogo do Barcelona

Jogo: Levante x Barcelona

Horário: 16h30 (de Brasília)

Campeonato: 2ª rodada do Campeonato Espanhol

Local: Estadio Ciudad de Valencia

Ficha técnica 

Jogo: Mallorca x Barcelona

Horário: 14h30 (de Brasília)

Campeonato: 1ª rodada do Campeonato Espanhol

Local: Estadi Mallorca Son Moix

Onde Assistir: Espn e do Disney+

