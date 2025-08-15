Topo

Esporte

Liverpool x Bournemouth: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pelo Campeonato Inglês

15/08/2025 08h00

O Campeonato Inglês desta temporada terá início nesta sexta-feira. Atual campeão, o Liverpool recebe o Bournemouth, às 16h (de Brasília), em Anfield.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Espn e do Disney +

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Frimpong, Van Dijk, Konaté e Kerkez; Endo, Mac Allister e Wirtz; Salah, Gakpo e Ekitiké

Técnico: Arne Slot

Bournemouth: Petrovic; Araújo, Diakité, Senesi e Truffert; Adams, Brooks e Semenyo; Kluivert, Tarvenier e Evanilson

Técnico: Andoni Iraola

Arbitragem

Anthony Taylor será o árbitro do confronto

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Hulk elogia Reinier e celebra virada do Atlético-MG sobre o Godoy Cruz

Liverpool x Bournemouth: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pelo Campeonato Inglês

Amazonas e América-MG fazem duelo de desesperados na Série B

Carlos Prates contraria rival e prega paciência para voltar a vencer no UFC

Você aprova a chegada de Rafael Tolói ao São Paulo? Vote!

Recuperado, Guilherme é decisivo e lidera o Santos em participações em gols no Brasileiro

Palmeiras mantém fama de visitante indigesto na Libertadores e volta a ficar sem sofrer gols após quatro jogos

Gustavo Caballero projeta duelo contra o Vasco e comenta ambições do Santos: "Sonhos maiores na competição"

Entenda por que Tolói, se contratado, não deve estrear tão cedo pelo São Paulo

Caso Furquim 'esquenta' jogo contra o Bahia e liga alerta do Corinthians na base

Dricus du Plessis propõe teoria para explicar desconfiança sobre seu estilo de luta