Liverpool x Bournemouth: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pelo Campeonato Inglês
O Campeonato Inglês desta temporada terá início nesta sexta-feira. Atual campeão, o Liverpool recebe o Bournemouth, às 16h (de Brasília), em Anfield.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da Espn e do Disney +
Prováveis escalações
Liverpool: Alisson; Frimpong, Van Dijk, Konaté e Kerkez; Endo, Mac Allister e Wirtz; Salah, Gakpo e Ekitiké
Técnico: Arne Slot
Bournemouth: Petrovic; Araújo, Diakité, Senesi e Truffert; Adams, Brooks e Semenyo; Kluivert, Tarvenier e Evanilson
Técnico: Andoni Iraola
Arbitragem
Anthony Taylor será o árbitro do confronto