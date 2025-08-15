Topo

Lewandowski volta a sentir lesão e desfalca o ataque do Barcelona na estreia da LaLiga

15/08/2025 10h35

O técnico Hansi Flick vai ter um importante desfalque na estreia do Barcelona na LaLiga, neste sábado, diante do Mallorca, fora de casa. O centroavante Lewandowski voltou a sentir um desconforto muscular na coxa direita e está vetado. Para o seu lugar, o escolhido será Ferrán Torres.

O goleador fez um treinamento em separado nesta sexta-feira, mas apresentou limitação nos movimentos. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, ele teve uma conversa com o médico do clube, os preparadores físicos e o fisioterapeuta para analisar a situação. Flick logo se juntou à reunião e a decisão foi tomada.

Este é o mesmo problema que deixou o atleta fora do Troféu Joan Gamper. A ordem é continuar com o tratamento para que o artilheiro polonês volte a jogar sem correr riscos de sofrer uma contusão muscular mais séria.

Lewandowski realizou a atividade em separado do restante do grupo e fez um trabalho específico por meia hora. Sem o atleta como referência na área, Flick vai recorrer a Ferran Torres para compor o sistema ofensivo da equipe. Rashford seria a outra opção do treinador, mas ele ainda não teve a inscrição regularizada.

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, o treinador alemão comentou sobre o início da temporada, disse que o pensamento no título só virá no decorrer do Campeonato Espanhol e adiantou que a preocupação agora é dar padrão à equipe.

"Para mim, não se trata de título, isso só vem no final. O importante é o progresso, o avanço, a melhora jogo após jogo. Há espaço para aprender, melhorar e refinar nosso estilo de atuar. Ainda há um longo caminho a percorrer. A estrada é longa", comentou.

