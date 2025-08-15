Juca: Caso Bruno Henrique não ter sido julgado pelo STJD é injustificável

O caso Bruno Henrique não ter sido julgado ainda pelo STJD é injustificável, afirmou o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.
O jogador virou réu no mês passado por estelionato e fraude em apostas esportivas. No início de agosto, Bruno Henrique foi denunciado no STJD, podendo pegar até dois anos de suspensão em caso de condenação.
Por que não julga? Eu não quero condená-lo antecipadamente, ele está indiciado faz um bom tempo. A Justiça comum tem seu tempo, é mais natural, agora na Justiça esportiva esse caso estar indo para as calendas é uma coisa absolutamente injustificável.
Aqueles jogadores todos que foram denunciados pelo Ministério Público de Goiás todos se ferraram e se ferraram corretamente. Não estou dizendo que o Bruno Henrique tenha que se ferrar, estou dizendo que ele tem que ser julgado — nós temos que saber qual é a decisão da Justiça esportiva sobre o caso dele.
Agora, nós tivemos o caso do Lucas Paquetá absolvido na Inglaterra, tomara que seja essa a decisão em relação ao Bruno Henrique, mas tem que ter uma decisão.
Juca Kfouri
O assunto voltou à tona nesta semana porque o atacante do Flamengo fez o gol da vitória sobre o Internacional no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, no Maracanã.
Nas redes sociais, colorados reclamaram da presença de Bruno Henrique no duelo, em contraponto às críticas dos flamenguistas pelo "calote" do Inter no pagamento de Thiago Maia, que também foi titular confronto.
Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte
Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:
Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)
Confira os horários das lives do UOL Esporte
08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.
O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.