Pan Jr. dia 6: Brasil é ouro no vôlei e bate Argentina na final do handebol

O Brasil subiu mais quatro vezes ao pódio nos Jogos Pan-Americanos Júnior, em Assunção, Paraguai. A delegação verde e amarela conquistou medalha de ouro no vôlei feminino e handebol feminino — em final contra a Argentina.

O Time Brasil, agora, soma 105 medalhas no torneio. São 49 ouros, 26 pratas e 30 bronzes.

Handebol

O ouro no handebol veio em uma final emocionante contra a Argentina. A equipe verde e amarela abriu vantagem, mas viu as adversárias crescerem no jogo e ganharem o apoio da torcida. O Brasil, porém, soube segurar a pressão e se impôs na reta final, vencendo por 22 a 19. O resultado foi o topo do pódio.

Vôlei

O vôlei brasileiro pode colocar mais uma conquista na prateleira. A seleção feminina bateu o México por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 29/19 e 25/14, e assegurou o título.

Ciclismo pista

A dupla formada por Luan Rodrigues e Pedro Freitas conquistou o bronze no Madison, em prova de recuperação e emoção até o fim. A prova ficou marcada por um acidente entre um ciclista argentino, chileno e venezuelano. Houve preocupação da equipe médica, mas todos voltaram para a pista.

Taekwondo

Matheus Gonçalves foi medalhista de prata no taekwondo nos Jogos Pan-Americanos Júnior Imagem: Miriam Jeske/COB.

Matheus Gonçalves ficou com a prata na categoria masculina -58Kg, após perder a final para o argentino Ignacio Espinola.