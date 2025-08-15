Jogos de volta de Palmeiras e São Paulo na Libertadores têm árbitros definidos

Topo

15/08/2025 10h41

Na noite da última quinta-feira, a Conmebol definiu a arbitragem para os duelos de volta das oitavas de final da Libertadores. O Palmeiras terá no comando um quarteto chileno, enquanto quatro argentinos apitam o jogo do São Paulo. Nenhum árbitro brasileiro foi escalado para jogos desta fase.

O confronto do Verdão terá Piero Maza no comando do apito. O chileno será auxiliado por Claudio Urrutia e Juan Serrano, enquanto o VAR ficará sob a supervisão de Rodrigo Carvajal. Após a goleada na ida, o Palmeiras recebe o Universitario no jogo de volta nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Maximiliano Ramírez foi o árbitro designado pela Conmebol para apitar São Paulo e Atlético Nacional. Pablo González e Sebastián Zunino serão seus assistentes e o VAR será comandado por Silvio Trucco. Com um empate sem gols no primeiro duelo, o São Paulo recebe o Atlético Nacional no confronto de volta nesta terça-feira, às 21h30, no Morumbis.

No confronto brasileiro das oitavas de final da Libertadores, o uruguaio Esteban Ostojich será o responsável pelo apito. Seus conterrâneos, Carlos Barreiro e Agustín Berrisso serão os seus assistentes e o VAR será comandado por Andrés Cunha, também uruguaio. Com uma pequena vantagem, o Flamengo visita o Internacional nesta quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio.

Um quarteto argentino comandará LDU e Botafogo. Facundo Tello será o árbitro da partida, com assistência de Juan Belatti e Gabriel Chade. O VAR será comandado por Germán Delfino. Em vantagem, o Glorioso joga na atitude equatoriana nesta quinta-feira, às 19h, no Estádio Rodrigo Paz Delgado.

Por fim, quem apitará o embate do Fortaleza será o colombiano Andrés Rojas, sendo assistido pelos conterrâneos Miguel Roldán e Alexander Guzmán. A arbitragem de vídeo ficará sob a responsabilidade de Heider Castro. Após empate no Castelão, o Leão do Pici encara o Vélez nesta terça-feira, às 19h, no Estádio José Amalfitani.

Veja lista de arbitragem para jogos de volta das oitavas da Libertadores:

Vélez x Fortaleza

Árbitro: Andrés Rojas (Colômbia)

Assistentes: Alexander Guzmán (Colômbia) e Miguel Roldán (Colômbia)

VAR: Heider Castro (Colômbia)

São Paulo x Atlético Nacional

Árbitro: Maximilano Ramírez (Argentina)

Assistentes: Cristian Navarro (Argentina) e Pablo González (Argentina)

VAR: Silvio Trucco (Argentina)

Racing x Peñarol

Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia)

Assistentes: Jhon Leon (Colômbia) e Jhon Gallego (Colômbia)

VAR: Juan Lara (Colômbia)

Estudiantes de la Plata x Cerro Porteño

Árbitro: Jesus Valenzuela (Venezuela)

Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela)

VAR: Carlos Orbe (Venezuela)

Internacional x Flamengo

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguai)

Assistentes: Carlos Barreiro (Uruguai) e Agustín Berisso (Uruguai)

VAR: Andrés Cunha (Uruguai)

LDU x Botafogo

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Assistentes: Juan Belatti (Argentina) e Gabriel Chade (Argentina)

VAR: Germán Delfino (Argentina)

Palmeiras x Universitario

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Assistentes: Carlos Urrutia (Chile) e Juan Serrano (Chile)

VAR: Rodrigo Carvajal (Chile)

River Plate x Libertad

Árbitro: Andres Matonte (Uruguai)

Assistentes: Nicolas Tarán (Uruguai) e Pablo Llarena (Uruguai)

VAR: Christian Ferreyra (Uruguai).

