Jogos de volta de Palmeiras e São Paulo na Libertadores têm árbitros definidos
Na noite da última quinta-feira, a Conmebol definiu a arbitragem para os duelos de volta das oitavas de final da Libertadores. O Palmeiras terá no comando um quarteto chileno, enquanto quatro argentinos apitam o jogo do São Paulo. Nenhum árbitro brasileiro foi escalado para jogos desta fase.
O confronto do Verdão terá Piero Maza no comando do apito. O chileno será auxiliado por Claudio Urrutia e Juan Serrano, enquanto o VAR ficará sob a supervisão de Rodrigo Carvajal. Após a goleada na ida, o Palmeiras recebe o Universitario no jogo de volta nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.
Maximiliano Ramírez foi o árbitro designado pela Conmebol para apitar São Paulo e Atlético Nacional. Pablo González e Sebastián Zunino serão seus assistentes e o VAR será comandado por Silvio Trucco. Com um empate sem gols no primeiro duelo, o São Paulo recebe o Atlético Nacional no confronto de volta nesta terça-feira, às 21h30, no Morumbis.No confronto brasileiro das oitavas de final da Libertadores, o uruguaio Esteban Ostojich será o responsável pelo apito. Seus conterrâneos, Carlos Barreiro e Agustín Berrisso serão os seus assistentes e o VAR será comandado por Andrés Cunha, também uruguaio. Com uma pequena vantagem, o Flamengo visita o Internacional nesta quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio.
Um quarteto argentino comandará LDU e Botafogo. Facundo Tello será o árbitro da partida, com assistência de Juan Belatti e Gabriel Chade. O VAR será comandado por Germán Delfino. Em vantagem, o Glorioso joga na atitude equatoriana nesta quinta-feira, às 19h, no Estádio Rodrigo Paz Delgado.
Por fim, quem apitará o embate do Fortaleza será o colombiano Andrés Rojas, sendo assistido pelos conterrâneos Miguel Roldán e Alexander Guzmán. A arbitragem de vídeo ficará sob a responsabilidade de Heider Castro. Após empate no Castelão, o Leão do Pici encara o Vélez nesta terça-feira, às 19h, no Estádio José Amalfitani.
Veja lista de arbitragem para jogos de volta das oitavas da Libertadores:
Vélez x Fortaleza
Árbitro: Andrés Rojas (Colômbia)
Assistentes: Alexander Guzmán (Colômbia) e Miguel Roldán (Colômbia)
VAR: Heider Castro (Colômbia)
São Paulo x Atlético Nacional
Árbitro: Maximilano Ramírez (Argentina)
Assistentes: Cristian Navarro (Argentina) e Pablo González (Argentina)
VAR: Silvio Trucco (Argentina)
Racing x Peñarol
Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia)
Assistentes: Jhon Leon (Colômbia) e Jhon Gallego (Colômbia)
VAR: Juan Lara (Colômbia)
Estudiantes de la Plata x Cerro Porteño
Árbitro: Jesus Valenzuela (Venezuela)
Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela)
VAR: Carlos Orbe (Venezuela)
Internacional x Flamengo
Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguai)
Assistentes: Carlos Barreiro (Uruguai) e Agustín Berisso (Uruguai)
VAR: Andrés Cunha (Uruguai)
LDU x Botafogo
Árbitro: Facundo Tello (Argentina)
Assistentes: Juan Belatti (Argentina) e Gabriel Chade (Argentina)
VAR: Germán Delfino (Argentina)
Palmeiras x Universitario
Árbitro: Piero Maza (Chile)
Assistentes: Carlos Urrutia (Chile) e Juan Serrano (Chile)
VAR: Rodrigo Carvajal (Chile)
River Plate x Libertad
Árbitro: Andres Matonte (Uruguai)
Assistentes: Nicolas Tarán (Uruguai) e Pablo Llarena (Uruguai)
VAR: Christian Ferreyra (Uruguai).