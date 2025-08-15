Topo

Inter Miami x Los Angeles Galaxy pela MLS: onde assistir ao vivo, estatísticas, arbitragem e histórico

15/08/2025 20h00

Neste sábado, Inter Miami e Los Angeles Galaxy se enfrentam pela 27ª rodada da MLS. A partida está marcada para acontecer às 20h30 (de Brasília), no Chase Stadium, na Flórida.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Inter Miami x LA Galaxy ao vivo?

Streaming: AppleTV+.

Como chega o Inter Miami para o confronto

Sem Messi, o Inter Miami vem de uma derrota expressiva por 4 a 1 diante do Orlando City, na última rodada da MLS. Na Conferência Leste, a equipe ocupa a sexta posição, com 42 pontos e três jogos a menos.

Além da MLS, o time de Messi está classificado para as quartas de final da Leagues Cup e vai enfrentar o Tigres, do México.

Como chega o LA Galaxy para o confronto

Assim como seu adversário, o Los Angeles Galaxy vem de uma derrota com placar elástico (4 a 0) diante do Seattle Sounders. Porém, na tabela, vive situação oposta ao Inter Miami, ocupando a lanterna da competição.

Também nas quartas de final da Leagues Cup, o LA Galaxy enfrenta o Pachuca, do México.

Histórico de confronto entre Inter Miami x LA Galaxy

As equipes se enfrentaram apenas duas vezes e, até o momento, o Inter Miami não conseguiu superar o adversário. O Los Angeles Galaxy venceu uma partida e a outra terminou empatada. Veja os detalhes:

  • 25/02/2024: LA Galaxy 1 x 1 Inter Miami (MLS)

  • 18/04/2021: Inter Miami 2 x 3 LA Galaxy (MLS)

Arbitragem

  • Árbitro: Drew Fischer

  • Assistentes: Kathryn Nesbitt e Ryan Graves

  • VAR: Kevin Stott

Ficha técnica de Inter Miami x LA Galaxy

Jogo: Inter Miami x Los Angeles Galaxy

Campeonato: 27ª rodada da MLS

Data: 16 de agosto de 2025, sábado

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Chase Stadium, na Flórida.

Onde assistir: AppleTV+

