Inter Miami x Los Angeles Galaxy pela MLS: onde assistir ao vivo, estatísticas, arbitragem e histórico
Neste sábado, Inter Miami e Los Angeles Galaxy se enfrentam pela 27ª rodada da MLS. A partida está marcada para acontecer às 20h30 (de Brasília), no Chase Stadium, na Flórida.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Inter Miami x LA Galaxy ao vivo?
Streaming: AppleTV+.
Como chega o Inter Miami para o confronto
Sem Messi, o Inter Miami vem de uma derrota expressiva por 4 a 1 diante do Orlando City, na última rodada da MLS. Na Conferência Leste, a equipe ocupa a sexta posição, com 42 pontos e três jogos a menos.
Além da MLS, o time de Messi está classificado para as quartas de final da Leagues Cup e vai enfrentar o Tigres, do México.
Como chega o LA Galaxy para o confronto
Assim como seu adversário, o Los Angeles Galaxy vem de uma derrota com placar elástico (4 a 0) diante do Seattle Sounders. Porém, na tabela, vive situação oposta ao Inter Miami, ocupando a lanterna da competição.
Também nas quartas de final da Leagues Cup, o LA Galaxy enfrenta o Pachuca, do México.
Histórico de confronto entre Inter Miami x LA Galaxy
As equipes se enfrentaram apenas duas vezes e, até o momento, o Inter Miami não conseguiu superar o adversário. O Los Angeles Galaxy venceu uma partida e a outra terminou empatada. Veja os detalhes:
- 25/02/2024: LA Galaxy 1 x 1 Inter Miami (MLS)
- 18/04/2021: Inter Miami 2 x 3 LA Galaxy (MLS)
Arbitragem
- Árbitro: Drew Fischer
- Assistentes: Kathryn Nesbitt e Ryan Graves
- VAR: Kevin Stott
Ficha técnica de Inter Miami x LA Galaxy
Jogo: Inter Miami x Los Angeles Galaxy
Campeonato: 27ª rodada da MLS
Data: 16 de agosto de 2025, sábado
Horário: 20h30 (de Brasília)
Local: Chase Stadium, na Flórida.
Onde assistir: AppleTV+